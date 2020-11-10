Стать новонародженого поки не можуть дізнатися / Скріншот
Рідкісне поповнення в нідерландському Зоопарку - у звіринці Роттердама народився чорний носоріг.
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Спостерігати за пологами можна було через інтернет - їх транслювали онлайн з веб-камери. Вагітність у самки носорога тривала 480 днів, малюк народився без ускладнень.
Втім, стать новонародженого зоологи поки не змогли дізнатися - носоріжок постійно знаходиться під пильним наглядом мами.
Побачити його відвідувачі зможуть поки хіба що на відео - через пандемію звіринець закритий.
Рідкісне поповнення: у нідерландському зоопарку народився чорний носоріг
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