Чи будуть українці з молочкою попри скорочення виробництва в країні

Російська навала на наші землі спричинила зменшення виробництва молока, порушення логістики та здорожчання молокопродуктів. УНІАН з’ясовував, як ця важлива галузь пристосувалась до умов війни, яка молочка зараз доступна для українців та за якою вартістю.

Для українців вже стали, на жаль, буденністю щоденні повітряні тривоги та надзвичайні новини про війну та її наслідки, від яких часом перехоплює подих. Але попри це наш незламний народ продовжує жити, працювати та робити свій вклад в наближення перемоги над жорстоким російським ворогом.

Повномасштабна війна варварської Росії проти України вносить свої корективи в наше життя не лише шляхом вбивств, руйнувань та нестабільності. Вона ще й сколихує ціни на необхідні нам речі та продовольство, а то й взагалі призводить до їхньої часткової нестачі.

Зокрема, війна викликала скорочення кількості корів як на вітчизняних підприємствах, так і в домашніх господарствах. І, як результат, Україна недоотримала значні обсяги молока. А це, в свою чергу, відобразилось і на виробництві молочки.

Українські споживачі, зважаючи на зниження їхньої купівельної спроможності протягом війни, стали більш вразливі до підняття цін на продукти, тому гостро відчули і здорожчання молочки та зміни в її асортименті.

"Ми зменшили споживання йогуртів та сиру – їхня вартість нам зараз не по кишені. Також рідше купуємо дитячу молочку, бо не завжди можемо знайти на полицях магазину те, що з легкістю могли купити раніше", – розповіла кореспонденту УНІАН покупець столичного супермаркету і мама двох доньок Ольга.

Воєнні перешкоди та втрати

Повномасштабне вторгнення російських окупантів на українську землю торкнулось як виробників молочної сировини, так і її переробників та споживачів. Адже відбулись порушення ланцюгів постачання між фермами, переробними підприємствами та торговельними мережами. Також було зруйновано чимало виробничої та логістичної інфраструктури.

Так, поголів’я корів в усіх категоріях господарств у 2022 році скоротилося на 13,1 відсотків — до 1,34 млн голів, зазначила аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

Вона додала, що в минулому році 34,2 відсотка молока було вироблено у промислових господарствах, а 65,8 відсотків — в господарствах населення. Загалом за рік було надоєно 7 млн 659,9 тис. тонн молока, що на 12,1 відсотків менше, ніж торік. Тож через війну галузь недоотримала 1 мільйон тонн молока.

"Фермери з метою економії кормів переводили корів на дворазову годівлю та оптимізували раціони, що відповідно знижувало надої. На окупованих територіях ферми зазнали повного або часткового руйнування. На багатьох із них не було можливості доїти та годувати тварин, що мало відповідні наслідки, зокрема призвело до важких захворювань тварин. Багато ферм було пограбовано, поголів’я знищено окупантами", – сказала агенції УНІАН головний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Ольга Козак.

За її словами, через декілька тижнів від початку повномасштабної війни молочний сектор країни зміг адаптуватись до нових умов. Проте восени 2022 року галузь відчула на собі ще й проблеми, зумовлені зумисним пошкодженням енергетичної інфраструктури окупантами, але й до цих викликів вона теж згодом пристосувалась.

Зростання вартості молокопродуктів

На цінові коливання на вітчизняному ринку молочної продукції впливають втрата поголів’я та руйнування виробництв через війну, а також зміни у виробничих витратах – відсутність та здорожчання кормів, підвищення вартості ветеринарних препаратів, зростання цін на пально-мастильні матеріали.

За даними Держстату, середні споживчі ціни на молоко та молокопродукти в Україні впродовж 2022 року за їх видами зросли на 18,5–26,6 відсотків. Зокрема, молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотків подорожчало на 18,5 відсотків – до 34,28 грн/кг. Сири м’які жирні додали в ціні 19,3 відсотків і коштують 159,34 грн/кг. Ціни на сметану жирністю до 15 відсотків зросли на 28,3 відсотків – до 95,11 грн/кг. А за 200 грамів масла вершкового доведеться заплатити 65,98 грн, тобто на 26,6 відсотків більше, ніж рік тому.

Згідно з результатами моніторингу цін на молочну продукцію у найбільших торгівельних мережах країни, який здійснює Асоціація виробників молока, за останній місяць вершки стерилізовані подорожчали майже на 4 відсотки. Середня ціна на даний продукт в торгівельних мережах склала 137,1 гривні за літр.

Разом з тим середня ціна на молоко питне 2,5 відсотка жирності станом на 1 лютого становила 40 грн. 74 коп. за літр, що на 66 копійок (1,62 відсотки) вище, ніж на перше січня.

Впродовж останнього місяця ціни на вершкове масло виросли на 1,82 відсотка до 368 грн. 23 коп./кг. Спред 72,5% жирності подорожчав на 1,7 відсотка. Середня ціна на даний продукт на початку лютого склала 192 грн. 36 коп./кг.

В асоціації зазначають, що найбільш суттєво на подорожчання молочної продукції в Україні впливає зростання собівартості виробництва на підприємствах через перебої з постачанням електроенергії внаслідок систематичних ракетних ударів російських окупантів по національній енергетичній інфраструктурі.

"Так, від початку енергетичного терору Росії восени 2022 року господарства і заводи були змушені переходити на генерацію електроенергії з альтернативних джерел (дизель, бензин, мазут), що призводить до суттєвого здорожчання собівартості як сировини, так і готової продукції, і неминуче тягне за собою підвищення цін на полиці", – підкреслив аналітик Георгій Кухайлешвілі.

Асортимент молочки в магазинах майже не змінився

Перебої з виробництвом та переробкою молока корегують і асортимент молочки на полицях вітчизняних магазинів. Проте провідні українські мережі запевняють, що в їхніх супермаркетах дефіциту цих продуктів нема, також не прослідковуються значні зміни в асортименті. Це бачать і українські споживачі.

"З початком військового стану були незначні зміни в асортименті молочної продукції. Причина – не всі виробники могли забезпечити мережу продукцією в повному обсязі постачання по всім регіонам. Були підключені додаткові виробництва для забезпечення населення продукцією. На даний час асортимент по групі "Молочна продукція" наповнений повністю, дефіциту немає", – розповіли УНІАН в мережі АТБ.

У компанії VARUS повідомили, що мережа працює з усіма постачальниками, з якими працювала і до початку повномасштабної війни.

"Деякі товари могли бути відсутніми якийсь час, якщо виробник був не в змозі виготовляти продукцію з об'єктивних причин. Але на сьогоднішній день більшість виробників присутня на полицях наших магазинів", – зазначила керівник відділу молочної групи в компанії Олена Бережна.

В Auchan Україна розповіли, що у перші місяці війни вони мали обмежений асортимент молочки: це були переважно торгівельні марки, які виробляють свою продукцію на заході країни – "Галичина", "Молокія" та локальні марки.

"На сьогодні маємо в асортименті майже всі торгівельні марки, що були присутні до 24 лютого. Але, у зв'язку із втратою заводів виробниками, відчувається скорочення асортименту та його дефіцит. Для прикладу, закриття заводу "Данон" в Херсонській області, Баштанського сирного заводу, заводу "Тайфун-2000" в Харківський області", – повідомили в компанії.

Українські продуктові рітейлери також зазначають, що в цих складних умовах покупці стали частіше віддавати перевагу більш дешевій молочці або тій, що продається по спеціальним акціям зі знижками.

"Можемо сказати, що трохи просіло споживання дитячої молочної продукції. І це пов'язано з тим, що багато матерів з дітьми виїхали з України. Проте в цілому вподобання нашого споживача не змінилися", – додали у VARUS.

Перспективи молочного ринку

Навіть попри війну, яка, на жаль, ще триває і завдає чимало втрат і клопоту, українські молочні виробники та переробники продовжують працювати. Полиці продуктових магазинів наповнені молочкою на різний смак і гаманець, тому всі охочі можуть придбати те, що їм необхідно.

До того ж мільйони українців зараз виїхали і проживають за кордоном, тому споживання молокопродуктів в середині України знизилось ще з цих причин. Це дещо зменшує навантаження на вітчизняних виробників, тому на внутрішньому ринку нестачі молочки не передбачається.

До того ж, аби українські молочні виробники тримали стрій, держава пропонує їм фінансову підтримку та пільги. А також чимало країн надають гуманітарну допомогу, чим також сприяють розвитку українського молочарства.

Проте, навіть якщо українцям буде недостатньо продукції вітчизняного виробництва, то альтернативою стане імпорт, для прикладу, з дружньої Польщі. Тому в будь-якому випадку ми не залишимось без таких важливих продуктів, які особливо необхідні для здоров'я і розвитку організму дітей.

Звичайно, неприємним явищем для українських споживачів є вартість молочного продовольства, яка зросла протягом минулого року на чверть і цьогоріч також набрала обертів. Проте це мізерно, проти того, яку ціну платять наші мужні захисники.

Тож з вірою в перемогу та мир продовжуємо жити і працювати далі.

Альона Кириченко