За словами експерта, навесні буде простежуватися нестача міндобрив.

Цінового зниження на ринку мінеральних добрив до кінця весни 2022 року очікувати не варто.

Про це повідомив представник української компанії-трейдера міндобрив Олег Яшулін.

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"Складна економіка виробництва змушує виробників добрив перекладати додаткові витрати, пов'язані зі зростанням ціни газу, на споживачів. Внаслідок цього українські агровиробники вже зіткнулися не тільки зі зростанням цін на добрива, але і з їх нестачею", - йдеться в повідомленні.

За словами Яшуліна, навесні й надалі буде простежуватися нестача міндобрив, оскільки зараз багато європейських заводів за крок від зупинки виробництва. А зниження цін на добрива очікувати не варто, навіть якщо вартість газу почне падати.

Проблеми з добривами:

В умовах зростання цін на газ багато українських підприємств, що виробляють добрива, припиняють роботу. Газ становить велику частку у виробництві міндобрив.

Автор: Альона Кириченко