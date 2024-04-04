Кінець солодкого життя. Ціни на шоколад летять у космос

Ласунам приготуватися: світові ціни на какао б’ють небачені рекорди, і їхнє зниження поки не передбачається. УНІАН дізнавався, у чому причина невтішної світової тенденції, та наскільки на цьому тлі подорожчає шоколад в Україні.

Любителі солодощів б’ють на сполох – ціни на шоколад у світі зростають галопуючими темпами і не збираються зупинятись. І, звісно, Україна не може стояти осторонь цієї тенденції.

З початку 2024 року світові ціни на какао-боби зросли більш ніж удвічі через гострий дефіцит какао у Західній Африці, зокрема в Гані та Кот-д’Івуарі, де збирають більше половини світового врожаю цього продукту. Зокрема, в Гані врожай какао сягне мінімуму за останні 22 роки через екстремальні погодні умови та хвороби рослин. Невтішна ситуація і у какао-регіонах Кот-д'Івуара – там нормальному какао-виробництву заважає посуха.

Власне, через несприятливу погоду дефіцит какао-пропозиції спостерігається у світі вже третій рік поспіль. Але цьогоріч він сягне свого апогею. Крім того, галузь бореться з наслідками низької оплати праці фермерів, які вирощують какао-боби, що також сприяє здорожчанню й без того дефіцитного продукту.

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Міжнародна організація з виробництва какао прогнозує, що світовий дефіцит какао в 2023-2024 роках зросте до 374 тисяч тонн з 74 тисяч тонн у минулому сезоні, і світове виробництво какао цьогоріч, ймовірно, впаде на 11% - до 4,45 мільйонів тонн.

Крім побоювань щодо дефіциту фізичних запасів, зростає тиск і на фінансовому ринку. Так, ф’ючерси на какао-боби нещодавно підскочили вище безпрецедентної позначки у понад 10 тисяч доларів за тонну.

Також на підвищення цін на какао впливають нові правила Євросоюзу про заборону імпорту какао-бобів, які вирощувалися на територіях, де раніше росли ліси. Це збільшує витрати, адже тепер необхідний моніторинг ланцюгів постачання какао з місць його вирощування.

Все це, звісно, не може не відбиватися на ціні какао-продуктів. УНІАН поспілкувався з виробниками шоколаду та представниками торговельних мереж, аби дізнатися, до яких захмарних цін на улюблені продукти варто готуватися українським соложкоїжкам.

Вплив світової ситуації на ціни в Україні

Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк розповідає УНІАН, що ціна на шоколад зросла шалено: якщо за весь минулий рік вартість какао-бобів на біржі збільшилась десь на 50%, то вже за два-три місяці цього року зростання відбулося в 2 рази.

"Якщо ми порівняємо з умовним вереснем 2022 року, до початку цього зростання, то вартість тонни складала близько 2500 доларів. Зараз вона вже вище 9000 доларів, і зростання ще продовжується. Це позначається на тих виробах, де какао є основним інгредієнтом – зокрема, це шоколадна плитка, у нас ціна на неї теж зростає", - каже він.

За його словами, в Україні діє технічний регламент, яким встановлено, що у шоколаді може міститися не менше 35% какао-продуктів.

"Звичайно, на ринку багато шоколаду, який має набагато вищий відсоток какао, але це мінімальний показник. Те, що нижче - вже не є шоколадом. І от, враховуючи цю питому вагу шоколадних інгредієнтів до маси самого виробу, питома вага шоколадної складової в структурі собівартості продукції є достатньо помітною. Звичайно, якщо ціна цієї складової зростає вдвічі, це достатньо потужний тиск на ціноутворення даного сегменту", - додає президент "Укркондпрому".

І дійсно, мережі українських супермаркетів вже констатують зростання цін на вироби, що містять какао, на своїх полицях.

Керівниця управління закупівель кондитерських товарів, чаю та кави мережі VARUS Тетяна Волчкова зазначає, що з лютого 2024 року ціни на какао та шоколад у супермаркетах компанії зросли на понад 10%. Причому виробники прогнозують подальше зростання цін, якщо не стабілізується ситуація на світовому ринку какао-бобів.

У мережі АТБ також відзначають зростання цін на какаовмісні продукти. За даними прес-служби компанії, протягом першого кварталу 2024 року плитка шоколаду здорожчала на 17-24% залежно від частки вмісту какао. Тобто, чим "чорніший" шоколад, тим вища ціна.

Реакція українського ринку

Як виробникам, так і споживачам шоколаду слід готуватися до подальшого здорожчання улюбленого продукту. Можливо, слід подумати про купівлю солодощів з довгим терміном зберігання про запас за ще не найвищими цінами.

Президент "Укркондпрому" Олександр Балдинюк попереджає, що хоч двократне здорожчання какао-бобів ще не так помітно відображається на цінах в Україні, воно неодмінно добереться до полиць магазинів. Адже зростання ціни має певну інерцію: здорожчання відбувається не одразу, бо ціни переглядаються не в той же день – ще використовуються старі запаси сировини, що були придбані за нижчою вартістю, також є контракти з торговельними мережами, де зазначена певна ціна на певний період тощо.

"Відповідно, наше ціноутворення трішки запізнюється. Плюс стримує це зростання достатньо жорстка конкуренція на нашому ринку між виробниками шоколаду, оскільки в нас ринок насичений достатньо гарним шоколадом, його багато, виробники потужні, до того ж ринок відкритий до імпорту. Але втримати ціни нереально, тому що зовсім нерентабельно буде виробляти. Здорожчання є невідворотними для ринку, для споживачів", - каже Балдинюк.

Як повідомляють УНІАН у прес-службі торговельної мережі NOVUS, на сьогодні компанії вже подали переоцінки на збільшення закупівельної ціни шоколаду. Українські виробники – у середньому на 15%, імпортери – на 20-40%.

"До кінця 2024 року, безумовно, будуть ще підвищувати ціни. Ми намагаємося регулювати та не піднімати ціни частіше, ніж один раз на квартал, проте у відсотковому співвідношенні достеменно не можемо знати, на який відсоток буде наступне здорожчання", - зазначають у прес-службі.

Також там не виключають ймовірності того, що виробники задля збереження ціни будуть активно використовувати альтернативні інгредієнти, а це означає, що на полицях магазинів побільшає продукції із вмістом пальмової олії, що значно здешевлює виробництво.

Керівниця управління закупівель кондитерських товарів, чаю, кави VARUS Тетяна Волчкова розповідає, що українські виробники прогнозують збільшення мінімальної вартості плитки шоколаду масою 80 грамів з 35 грн до 50 грн до літа 2024 року.

Водночас, у Львівській майстерні шоколаду не беруться озвучувати чіткі та конкретні прогнози, як надалі зростатимуть ціни.

"Єдине, про що ми точно можемо говорити – тенденцію підняття цін не уникнути приблизно на рік-півтора. Звичайно, ми усвідомлюємо, що існує альтернатива африканській сировині з Бразилії та Еквадору. Проте масштаби їхніх плантацій какао-бобів, а відповідно і об’єми отриманого врожаю, ще довгий час не будуть здатні стабільно задовольняти запити виробників на сировину", - розповідає співзасновниця компанії Наталія Дубова.

Українці (не) відмовляються від шоколаду

Прогнози невтішні… Та чи готові українці скоротити споживання шоколадних солодощів через неминучий стрибок цін?

Киянка Ірина розповідає УНІАН, що шоколад любить, але купує не настільки часто, щоб ціна її помітно шокувала.

"Це не той продукт, який купуєш постійно і дуже переймаєшся ціною. Якщо я хочу себе побалувати, то спокійно куплю шоколадку чи цукерки, до того ж супермаркети зазвичай мають акції. Навіть якщо ціна зросте на умовно 20 гривень за плитку, покупка раз чи два на тиждень не нанесе удар по сімейному бюджету", - каже жінка.

У прес-службі NOVUS зазначають, що на підвищення цін покупці реагують, звісно, негативно, проте це зазвичай не імпульсивна покупка, а смакова, а тому скорочення споживання не передбачається.

"Підвищення цін не наслідує зменшення попиту, оскільки кожен покупець має своїх фаворитів у даній категорії, і переключатися на нижчий ціновий сегмент доволі важко", - розповіли у компанії.

Водночас, у мережі АТБ вважають, що зростання цін зрештою може призвести до скорочення попиту серед споживачів.

"У свою чергу, зниження попиту на світовому рівні повинно призвести до стабілізації цін з можливим зниженням", - підкреслюють у прес-службі.

Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк також вважає, що подорожчання шоколаду негативно вплине на попит.

"Це вже позначилося на обсягах реалізації: споживач не може купувати в таких обсягах, як раніше, десь відмовляється на користь інших солодощів, і вже є помітне падіння обсягів споживання. Ми не маємо доступу до офіційної статистики, але, думаю, відсотків на 15-20 споживання знизилося", - сказав експерт.

…Очевидно, що любителям солодощів доведеться збільшити свої витрати на улюблене джерело ендорфінів. А бюджет тих, хто полюбляє смакувати шоколад разом із кавою, взагалі зазнає подвійного удару, адже духмяні зерна також здіймаються у ціні. Втім, можливо для декого ця погана новина послугує додатковим приводом попіклуватися про фігуру і виключити солодощі з раціону – тим паче, літо вже зовсім незабаром.

Катерина Жирій