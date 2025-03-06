Ціни на картоплю в Україні падають: скільки зараз коштує кілограм популярного овоча

На сьогодні ціни на картоплю в середньому все ще майже на 20% вищі, ніж на початку березня минулого року.

В Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Про це повідомляють фахівці спеціалізованого порталу EastFruit.

Зараз ціни формуються в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною цього називають подорожчання картоплі тижнем раніше та неготовність населення закуповувати продукцію за високими цінами.

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Втім, навіть зараз ціни на картоплю в Україні середньому на 18% вищі, ніж на початку березня минулого року.

Деякі спеціалісти впевнені, що згодом ми побачимо зростання цін, яке буде викликано дефіцитом якісної продукції. За словами фахівців, зараз запаси картоплі в господарствах та у комерційних виробників стрімко скорочуються.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan популярний овоч можна купити по 28,10 грн/кг.

В АТБ картоплю продають по 27,89 грн/кг.

Водночас в Сільпо ціни стартують від 29,60 гривні за кілограм.

Ціни на картоплю в Україні - останні новини

В середині лютого ціни на картоплю стрімко пішли вниз. Середня ціна популярного овочу на той момент становила трохи більше 31 гривні за кілограм, що було на 3,5 грн/кг дешевше, ніж у січні цього року. Здешевлення картоплі пов'язували зі збільшенням імпорту, а також погіршенням якості коренеплодів, які знаходяться в сховищах.

В кінці лютого УНІАН поспілкувався з представниками торгівельних мереж та з’ясував, чого можна очікувати від цін на картоплю у найближчі місяці. Як вважають в АТБ та "ЕКО-маркет", українці можуть зіткнутись із зростанням цін, однак різких стрибків очікувати не варто.

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