Виробники можуть і надалі підвищувати ціни на огірки за умови збереження поточних темпів збуту.

Наразі українські тепличні комбінати продають огірки по 63-75 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як йдеться на аналітичній платформі EastFruit, зростання цін на огірки пов’язано із високим попитом у цьому сегменті.

Також, за словами ключових гравців ринку, чергове подорожчання огірків спричинене їхнім дефіцитом.

"Через прохолодну погоду, що зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка в місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб’ємними. Це дає можливість виробникам підвищувати відпускні ціни на дану продукцію практично щодня", – пояснюють аналітики.

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Вони зазначають, що навіть після чергового подорожчання сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня 2022 року.

Водночас оператори ринку не відкидають, що тепличні комбінати будуть і далі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Вартість овочів на українському ринку

У вересні найвідчутніше зменшилися споживчі ціни на овочі, зокрема, на моркву – до 11,03 грн/кг, тобто на 37,3% менше, ніж у серпні. Майже на третину зменшились ціни на буряк (-30%) і більш ніж на чверть – на цибулю ріпчасту (-28,7%). Капуста білокачанна продемонструвала дещо нижчу динаміку падіння цін – на 17,8%. Картопля подешевшала на 14,9%.

У другій половині жовтня різко зросли ціни на моркву, огірки та картоплю.

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