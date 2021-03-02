Середня ціна на живих свиней наприкінці лютого цього року склала 46,1 гривні/кілограм проти 38,4 гривні/кілограм наприкінці січня.

Ціна на свинину в Україні в лютому зросла на 21% у порівнянні з січнем і продовжить зростання мінімум до кінця третього кварталу поточного року.

Читайте такожЕксперт розповів, на які продукти злетять ціни в УкраїніТакий прогноз зробив голова ради директорів агрохолдингу KSG Agro Сергій Касьянов, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, середня ціна на живих свиней наприкінці лютого цього року склала 46,1 гривні/кілограм проти 38,4 гривні/кілограм наприкінці січня.

Згідно з повідомленням, карантинна криза й локдауни серйозно скоротили платоспроможний попит на свинину. Для свинарів це виявилося ударом, оскільки вони планували реалізувати до 40% свиней напередодні новорічно-різдвяних свят. Перед святами частина свинарів, не знайшовши можливості продати свинину, почала скорочувати поголів'я. Ціна на цей вид м'яса перед святами опустилася до 34 гривень/кілограм.

"Тепер же ми зіткнулися з ситуацією, коли попит з лютого поступово оживає, а досить демократична ціна на свинину в роздробі, порівнянна, наприклад, з курячим філе, спонукає споживача віддавати перевагу свинині", – зазначив Касьянов.

Що буде з цінами на свинину

Він висловив упевненість, що з приходом теплої погоди та весняних свят українці будуть частіше виїжджати на барбекю на свіжому повітрі, що стане додатковим сезонним фактором підвищення попиту на м'ясо.

"Але цього року зростання попиту наштовхнеться на недолік пропозиції, адже поголів'я скоротилося, а значить, ціна буде рости", - додав Касьянов.

При цьому недолік пропозиції свинини в Україні вже не може бути компенсований імпортом. Попит і ціни на свинину зросли й в європейських країнах, й в США, тому місцевим свинарям потрібно насичувати місцеві ринки.

Що цьому передувало

"Асоціація тваринників України" прогнозує, що українські свинарі можуть істотно скоротити поголів'я тварин через нерентабельність їх вирощування і подорожчання комбікормів.

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Автор: Ганна Нагорна