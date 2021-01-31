Причиною зростання вартості продукту стало зростання тарифів на світло та газ.

В українських магазинах виростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби.

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По це повідомляє ТСН.ua з посиланням на директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка.

Зазначається, що причиною зростання вартості продукту стало подорожчання електроенергії та газу. Саме це один із факторів, який впливає на собівартість, яка зміниться на 10-15%. Крім того, ціна преміальних сортів хліба та кондитерської продукції зросте на 20-25%. Причина - збільшення закупівельних цін на зернові.

"Поки від суттєвого та швидкого зростання вартості хліба споживача захищає декларування цін торгівлею", - написав Дорошенко.

За його словами, в уряді думають, як не допустити подорожчання хліба. Утім, через інтервенції з державного резерву та Аграрного фонду це зроблять не швидко.

Що цьому передувало

На українських ринках подорожчала картопля. У західних областях продавці просять за кілограм 7,8 гривні.

На півдні країни її продають за 8,5 гривні.

У центральних регіонах картопля коштує 9,5 гривні за кілограм.

Натомість ціни на картоплю у супермаркетах коливаються від 10 до 12 гривень за кілограм.

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Автор: УНІАН