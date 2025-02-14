Оператори ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті.

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на яблука. Причиною стало те, що багато виробників, втративши надію на підвищення цін, почали розпродавати яблука зі сховищ, що збільшило їх пропозицію на ринку, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на даний момент якісне яблуко надходить у продаж за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"При цьому варто зазначити, що незважаючи на зниження відпускних цін, на сьогоднішній день яблука в Україні надходять у продаж у середньому на 48% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року", - пояснили аналітики.

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У той же час оператори ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки якість яблук у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, а попит на ці фрукти залишається на досить низькому рівні через високі відпускні ціни.

Ціни на продукти в Україні

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори турецького виробництва. При цьому ціни на імпортні помідори все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Знижуються ціни й на картоплю. Здешевлення цього популярного овоча може бути пов'язане зі збільшенням імпорту, а також погіршенням якості коренеплоду в сховищах.

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