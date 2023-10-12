Майже Фаберже. Яких цінових злетів очікувати від курячих яєць

Весною та влітку ціни на яйця радували українців відносною стабільністю. Проте тепер, із приходом осінніх холодів, ситуація стрімко змінилася. Чи битимуть яйця цьогоріч цінові рекорди, як і минулого року, – дізнавався УНІАН.

Восени та взимку минулого року ціни на яйця били рекорди, подекуди сягаючи 100 гривень за десяток. Цьому сприяв традиційний фактор сезонності – із приходом осені пропозиція яєць на ринку знижується, що підштовхує ціни догори. А також об’єктивний воєнний фактор, спричинений руйнуванням або ж навіть тотальним знищенням російськими загарбниками чималої кількості українських птахоферм, зокрема найбільшої в Європі птахофабрики "Чорнобаївської". Попит на яйця лишався високим, але задовольнити його було неможливо через брак вітчизняної пропозиції – ринок заполонила імпортна продукція, ціни на яку вражали.

Навесні та влітку цінова буря в українських супермаркетах вщухла, і в травні навіть було зафіксоване рекордне зниження вартості яєць за цей рік. Бо ж виробники почали поступово відновлювати поголів’я птиці, що дозволило з часом сповна покрити попит споживачів.

Однак, із приходом осінніх холодів ціни на яйця знов почали турбувати споживачів повторенням минулорічної тенденції. Схоже, любителям яєчні доведеться вчергове затягнути паски.

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"Помічаю, що яйця знову дуже швидко дорожчають. Тому, поки ще ціна більш-менш доступна, то купую їх із запасом – пару лотків. Моя сім’я полюбляє їх і споживає ледь не кожен день", – розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного супермаркету Тамара Григорівна.

Тож у скільки українцям обійдеться приготування яєчні чи омлету вже незабаром?

Цьогорічні драйвери подорожчання яєць

Експерти й аналітики пояснюють, що цього року на вартість улюбленого українського продукту впливає, перш за все, сезонний фактор.

"Для українського ринку яєць є характерним велика частка виробництва господарствами населення. В 2022 році ця частка становила 51%. Домашня птиця суттєво збільшує яйценосність в теплі літні місяці та суттєво зменшує - в холодні зимові. В промисловому виробництві немає таких коливань. Відповідно, і ціна реагує на зміну пропозиції", – пояснює УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

В отже, зараз саме той період, коли зменшується пропозиція яєць від домогосподарств і ціна починає підніматися вгору.

Однак, окрім очевидного співвідношення попиту й пропозиції, є й інші причини, які змушують продавців щоденно оновлювати цінники у бік збільшення.

Директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко говорить, що на ціну впливає також збільшення однієї з ключових складових собівартості яєць – витрат на електроенергію. Так, внаслідок підвищення тарифів, вартість 1 КВт для промислових споживачів у липні зросла на 18-20% порівняно з червнем, у серпні – ще на 11-12 відсотків. У жовтні ж очікується чергове зростання - до 8-10 процентів.

Зросли також витрати на пальне, яке нестримно дорожчає після повернення довоєнного оподаткування. З початку липня і до кінця вересня, його ціна, за словами Карпенко, виросла на 40%, а це також спровокувало збільшення собівартості виробництва м’яса і яєць.

"Собівартість кінцевої продукції галузі зростає в геометричній прогресії. Оскільки власні резерви стримування росту відпускних цін вже вичерпані, підвищення вартості енергоресурсів виробники будуть намагатися перекладати на кінцевих споживачів продукції", – розповідає директор профільної асоціації.

До того ж, як зазначає Карпенко, не омине кінцеву вартість яєць й фактор переходу Нацбанку від фіксованого до гнучкого курсу.

"Це вже призвело до здорожчання валюти, за яку виробники закуповують добовий молодняк, кормові добавки, ветеринарні препарати, обладнання тощо. Подальший ріст курсу негативно впливатиме на собівартість виробленої продукції", – підкреслює він.

І це ще не кінець. Ще однією загрозою для виробництва яєць є ймовірні повторні ворожі атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, які можуть призвести до нестабільного постачання електроенергії. А використання альтернативних джерел також збільшить собівартість виробництва.

Вже сьогодні курячі яйця додали в ціні кілька гривень відносно минулого місяця, і не збираються на цьому зупинятись.

На початку жовтня, як повідомляє керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович, ціни на відбірне яйце (С1) були зафіксовані на позначці 48-50 грн за десяток.

"Якщо порівнювати із попереднім місяцем, то можна зробити висновок, що впродовж вересня вартість десятка яєць зросла в середньому на 8-10 відсотків або ж на 5-6 гривень", – говорить вона.

Заспокійливе від експертів

Попри купу факторів, через які вартість яєць зростає, експерти не передбачають різких цінових злетів на популярний продукт, подібних до минулорічних.

"Із позитивного необхідно відмітити те, що відновлення промислового поголів’я курей-несучок, яке триває з жовтня минулого року, вже дає свої результати. Виробництво яєць в промисловому секторі останні три місяці перевищує минулорічні показники, що стримує сьогодні різкий ріст гуртово-відпускних цін", – відмічають в профільній асоціації.

Крім того, внаслідок зниження закупівельних цін на зернові та олійні культури і продукти їхньої переробки, ціни на комбікорми, які займають основну частку в собівартості продукції птахівництва, залишаються відносно стабільними із трендом до зменшення.

"Суттєвого росту цін на яйця, яке спостерігалось восени минулого року, ми не прогнозуємо. За нашими оцінками, можливий ріст цін до кінця року складе 10-15%", – говорять в "Союзі птахівників України".

Втім, оптимістичні прогнози розділяють не усі. Як прогнозують в Українському клубі аграрного бізнесу, до новорічних свят ціни на яйця сягнуть показника минулого року – близько 75 грн за десять штук.

"Більше – навряд чи, оскільки подальше зростання цін буде обмежуватися купівельною спроможністю населення", – пояснюють в УКАБ.

Реакція покупців на подорожчання яєць

В умовах вже другого року повномасштабної війни гаманці українців відчутно схудли, а тому ріст цін на базові продукти харчування є чутливою темою для споживачів.

"Підвищення цін прямо впливає на попит. Так, при зростанні ціни на яйця на 20 відсотків, споживання в середньому падає на 15-20%", – розповідає менеджер із закупівель продовольчої групи товарів мережі VARUS Жанна Жогленко.

Вона додає, що минулорічний аналіз за вересень-жовтень показує, що у зв’язку з підняттям цін на курячі яйця на 51%, попит на них впав на 40 відсотків.

Втім, статистика кожної окремої мережі відрізняється. Так, наприклад, оператори ринку "Шувар" зазначають, що продажі серед роздрібних покупців залишилися практично на довоєнному рівні та суттєво не змінилися, як і купівельна спроможність населення.

"Що стосується професійних закупівельників – тобто представників HoReCa – обсяги реалізації яєць знизилися в середньому на 30 відсотків. Виробники коментують, що така тенденція пов’язана не із ціновою ситуацією на ринку, а, насамперед, із зменшенням кількості закладів та роздрібних магазинів, які становили головну частку гуртової закупівлі", – говорять представники львівського ринку.

…Очевидно, що подальшого здорожчання яєць не оминути. Треба бути готовими до того, що подекуди ціни будуть доходити до минулорічних показників. Але перевищувати минулорічні рекорди улюблений продукт все ж не буде. До того ж доволі часто роздрібні мережі радують своїх покупців знижками. Тому якщо підходити до закупівель зважено та аналізувати цінові пропозиції різних мереж, можна буде навіть зекономити.

Альона Кириченко