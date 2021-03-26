Найбільше часнику до України завозять з Китаю, далі за обсягами імпорту йдуть Єгипет та Іран.

Цієї весни Україна через відсутність власного виробництва збільшила імпорт часнику на третину.

Читайте такожВ Україні подорожчали овочі борщового наборуПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

"Найбільше часнику в країну везуть з Китаю - понад п'ять тисяч тонн на рік. З Єгипту привозять 1,7 тисячі тонн овочів, а з Ірану - 200 тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед головних причин збільшення імпорту часнику фахівці називають відсутність власного промислового виробництва.

Що цьому передувало

Минулого року на 18% зріс імпорт екзотичних фруктів до України.

Найпопулярнішими у 2020 році серед українців були цитрусові та банани. Найбільшим постачальником екзотики до України залишається Туреччина.

Торік із цієї країни завезли до України близько 270 тисяч тонн фруктів.

Також їх найбільше ввозять з Еквадору, Греції, Коста-Рики, Іспанії та Єгипту.

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Автор: Ганна Нагорна