Україна збільшила імпорт часнику через відсутність власного виробництва / ua.depositphotos.com
Цієї весни Україна через відсутність власного виробництва збільшила імпорт часнику на третину.
Читайте такожВ Україні подорожчали овочі борщового наборуПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.
"Найбільше часнику в країну везуть з Китаю - понад п'ять тисяч тонн на рік. З Єгипту привозять 1,7 тисячі тонн овочів, а з Ірану - 200 тонн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед головних причин збільшення імпорту часнику фахівці називають відсутність власного промислового виробництва.
Що цьому передувало
- Минулого року на 18% зріс імпорт екзотичних фруктів до України.
- Найпопулярнішими у 2020 році серед українців були цитрусові та банани. Найбільшим постачальником екзотики до України залишається Туреччина.
- Торік із цієї країни завезли до України близько 270 тисяч тонн фруктів.
- Також їх найбільше ввозять з Еквадору, Греції, Коста-Рики, Іспанії та Єгипту.
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