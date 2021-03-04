Наразі служба проводить операцію "Спирт", результатом якої має стати максимальна ліквідація тіньового ринку алкогольної продукції в Україні.

Про це повідомляється у повідомленні розміщеному на сторінці голови ДФС Вадима Мельника.

В пості сказано, що наразі служба проводить операцію "Спирт", результатом якої має стати максимальна ліквідація тіньового ринку алкогольної продукції в Україні.

Повідомляється, що співробітники ДФС разом з керівництвом Київської міської прокуратури встановили низку Інтернет-ресурсів, які пропонували продаж алкогольних напоїв, та в ході процесуальних заходів припинили діяльність 74 вебресурсів.

"Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах", - написав Вадим Мельник.

Відомо, що службою також були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції та припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення незаконного алкоголю, вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції.

Нагадаємо, що 26 лютого в Державній фіскальній службі відбулась робоча зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції, під час якої учасники обговорили з главою служби Вадимом Мельником співпрацю по боротьбі з виготовленням та розповсюдженням підробленого алкоголю.

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Автор: УНІАН