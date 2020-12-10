Експерти назвали найпопулярніші закордоном українські продукти / REUTERS

Експерти назвали українські продукти, які за кордоном купують найбільше.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Загалом цьогоріч Україна експортувала товарів агропромислового комплексу на 17 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що найбільше було експортовано соняшникової олії, кукурудзи та пшениці.

"Споживачами українських товарів стали Китай, Індія, Єгипет, Нідерланди та Іспанія", - підкреслює видання.

А у топ-3 продуктів, які імпортує Україна -  соуси, їжа для годівлі тварин та заморожена риба.

Що цьому передувало

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Автор: УНІАН