Найбільше Україна продала соняшникової олії, кукурудзи та пшениці.

Експерти назвали українські продукти, які за кордоном купують найбільше.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Загалом цьогоріч Україна експортувала товарів агропромислового комплексу на 17 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що найбільше було експортовано соняшникової олії, кукурудзи та пшениці.

"Споживачами українських товарів стали Китай, Індія, Єгипет, Нідерланди та Іспанія", - підкреслює видання.

А у топ-3 продуктів, які імпортує Україна - соуси, їжа для годівлі тварин та заморожена риба.

Що цьому передувало

З початку року Україна експортувала рекордні майже 70 тисяч тонн меду.

Слід зауважити, що це найбільша кількість, яку коли-небудь продавали українські бджолярі.

Попередній рекорд був на дві тисячі тонн менший у 2017 році.

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Автор: УНІАН