"Золотий" шашлик: скільки коштуватиме м’ясо цього літа

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, зокрема, м’ясо. УНІАН з’ясовував, чому відбувається здорожчання, та в яку ціну українцям цього літа обійдеться улюблений шашлик.

В період національного спротиву російській навалі, мабуть, кожен українець переосмислив важливість зустрічей в родинному чи дружньому колі. Часто, особливо в теплу пору, такі посиденьки доповнюються м’ясними стравами, приготованими на мангалі. Це може бути шашлик, люля-кебаб, смажені крильця чи стегна.

Вибір, що з цього переліку приготувати, залежить тепер не лише від смакових вподобань, а й більшою мірою від товщини гаманця споживача. Адже чимало наших громадян під час широкомасштабної війни зіштовхнулись зі зменшенням доходів, а відтак доводиться заощаджувати.

За даними Державної служби статистики України, за п’ять перших місяців 2023 року ціни на свинину зросли на 12 відсотків, тушку птиці – на 8 відсотків, яловичину – на 6 відсотків. Тому заощадливих покупців, в першу чергу, приваблюють дешевші види м’яса. Наприклад, замість свинини купують курятину.

"Я тепер частіше готую котлети чи відбивні саме із курячого м’яса. А коли збираємось робити шашлик, то вже для цього купуємо свинину", – розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного супермаркету Лариса Володимирівна.

Проблеми м’ясного ринку

Руйнівна війна боляче вдарила по вітчизняному сектору виробництва м’яса.

"Багато підприємств постраждали від обстрілів або були зруйновані під час бойових дій. Значна частка поголів’я тварин опинилася під окупацією, що також суттєво вплинуло на пропозицію вже готової продукції на внутрішньому ринку в перший рік війни", – розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Що ж стосується наслідків від підриву на початку червня російськими терористами Каховської ГЕС, експерт вважає, що суттєвого впливу на вітчизняний ринок м’яса ця жахлива катастрофа не буде мати.

"Основою собівартості виробництва м’яса є корми, які на внутрішньому ринку не суттєво змінилися в ціні після Каховської трагедії. Тому можна зробити висновок, що на сьогоднішній день підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу м’ясного ринку. Проте, якщо казати за локальну проблему, то це зруйнована інфраструктура, котра після деокупації потребуватиме відновлення", – зазначив Гопка.

Як розповів кореспонденту УНІАН фермер з Дніпропетровщини Максим Гавеля, декілька років тому він вирощував свиней в своєму домашньому господарстві, проте згодом це стало нерентабельно.

"Дійшло до того, що вартість реалізації свині ледь покривала витрати на її вирощування. Тому займатись цією справою стало невигідно", – зазначив він.

Проте зараз, за його словами, коли корми впали в ціні, а м’ясо навпаки здорожчало, фермерам варто задуматись про розвиток свинарства.

За словами радника директора гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Івана Стефанишина, м’ясо суттєво зростає у ціні передусім через нестачу поголів’я худоби.

"За останній рік відбувся ріст ціни на свинину на понад 30 відсотків. Найбільша причина тут – нестача свинного ресурсу. Його не вистачає з 2021 року, коли заборонили ввезення генетичного потенціалу з Європи через африканську чуму. В той період вибуло близько 30 відсотків поголів’я", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що з початком війни в окупованих областях та там, де ведуться активні бойові дії, було втрачено ще 15 відсотків поголів’я свиней.

Ситуація із яловичиною – не краща.

"Ринку яловичини у нас фактично нема. Її виробництво - це по суті 1-2 відсотка від ринку. Поголів’я великої рогатої худоби системно скорочується. По птиці – ще маємо запас", – додав Стефанишин.

Споживчі настрої

Споживання м’яса в Україні продовжує скорочуватись: за оцінками продавців, протягом війни наші громадяни стали купувати м’яса менше десь на 9-10 відсотків. Особливо, тих видів, які найбільше подорожчали.

"Загалом в об’ємі продажів на оптовому ринку у нас 46 відсотків складає м'ясо птиці, 34 проценти – свинина і 8,6 відсотків – яловичина", – оцінив розмір сегментів поточних продажів радник директора найбільшого в Західній Україні гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Зменшення купівлі м’яса спостерігають і в мережі магазинів АТБ.

"Протягом війни населення менше купує в натуральному еквіваленті м’яса, ніж в довоєнний період. Є зниження попиту на кускову свинину у зв’язку з її більшим здорожчанням, ніж на курятину, та зниження попиту на напівфабрикати (шашлик, ковбаски)", – відмітили в компанії.

Але разом з тим, як розповіли в АТБ, з приходом тепла і початком сезону барбекю м’ясо стає дедалі популярнішим товаром і наближається до довоєнного рівня продажів.

Водночас, у мережі VARUS відмітили, що в їхніх супермаркетах кардинальних змін у вподобаннях клієнтів не відбулося.

"Лідером за продажами була і залишається птиця, а саме курятина. Попит на м'ясо та м'ясну продукцію в мережі VARUS практично не змінився в порівнянні з минулими роками. Зазвичай, наші клієнти частіше купують м'ясо, проте можна відзначити, що з кожним роком зростають продажі м'ясних напівфабрикатів", – розповів УНІАН керівник відділу закупівлі м'ясних продуктів компанії Ігор Кононович.

За його словами, сезонність попиту на м'ясо можна прослідкувати в залежності від свят, коли люди можуть собі дозволити відпочинок на природі.

Ціни зростають

Вартість м’яса нині залежить від обсягів поголів’я худоби, витрат на логістику та переробку, а також від рівня споживчого попиту в окремому регіоні.

Згідно з розрахунками аналітиків асоціації "Свинарі України", у травні середня ціна охолоджених напівфабрикатів зі свинини склала 202,5 гривень за кілограм, що на 3,8 відсотків вище за середній квітневий показник. При цьому, у квітні приріст цін був помітно вищим та складав 8,4 проценти.

Станом на кінець червня, за даними порталу Мінфін, свиняча грудинка коштує в середньому 180,36 грн/кг, лопатка – 192,09 грн/кг, ошийок – 236,02 грн/кг. Разом з тим ціна свинячої підчеревини складає 184,21 грн/кг, ребер – 179,96 грн/кг, шашлика – 210,66 грн/кг.

Як зазначив аналітик УКАБ Гопка, імпортна свинина наразі дорожча на 15-20 відсотків, ніж вітчизняна. Також він проаналізував цінову ситуацію із іншими видами м’яса.

"Ціни на яловичину зростають по мірі збільшення вартості факторів виробництва. Попит на цей вид м’яса є помірним і тому найменше піддається ціновому впливу. Виробництво курятини є стабільним, а ріст ціни можливий через здорожчання виробництва", – розповів експерт.

Наразі кілограм гуляша з яловичини коштує у вітчизняних магазинах в середньому 242,91 гривень, яловичих ребер – 160,48 гривень. Водночас вартість курячого стегна складає 107,45 грн/кг, гомілки – 73,95 грн/кг, тушки – 73,80 грн/кг, філе – 143,97 грн/кг.

Отож на компанію з 4 людей, якщо на одного потрібно близько 500 грамів м'яса, шашлик із свинячого ошийка обійдеться приблизно в 472 гривні, із яловичини – 486 гривень. Якщо ж шукати більш економний варіант відпочинку на природі, то для цього можна обрати курячі стегна чи гомілки, тоді це коштуватиме 215 або 148 гривень відповідно.

Якщо ж на посиденьки збиратиметься більша компанія, скажімо, 8 чоловік, то в такому разі на шашлик із свинячого ошийка доведеться витратити в середньому 944 гривні, із яловичини – 972 гривні, із курячих стегон – 430 гривень, із курячих гомілок – 296 гривень.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що наступне відчутне зростання цін на м’ясо варто очікувати вже восени.

"Зараз спостерігається певна стабілізація цін. Проте, восени інфляція прискориться. Через зростання цін на електроенергію, корми, пальне будуть зростати й ціни на м'ясо. В середньому, за рік вони зростуть на 15 відсотків", – сказав економіст.

Тож українцям варто бути готовими знов збільшити витрати на улюблені м’ясні делікатеси, адже, на жаль, падіння їхньої вартості не передбачається. Проте можна буде трохи заощадити, якщо надавати перевагу дешевшим видам м’яса.

Що ж стосується пропозиції на вітчизняному м’ясному ринку, експерти заспокоюють – продукції вистачить на всіх. Масовий виїзд українців за кордон і загальне зменшення рівня споживання всередині країни не дадуть зникнути з нашого раціону улюбленому делікатесу. Справа лише у грошах.