Україна експортувала майже 17 мільйонів тонн зернових / REUTERS
Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 4 листопада експортували 16,84 мільйона тонн зерна, що на 2,7 мільйона тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.
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Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Експорт українських зернових
- Пшениці експортовано 10,75 мільйона тонн;
- ячменю - 3,37 мільйона тонн;
- кукурудзи - 2,65 мільйона тонн;
- жита - 1,7 тисячі тонн.
- Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 61,3 тисячі тонн, що на 56,6 тисячі тонн менше, ніж за відповідний період минулого МР.
Що цьому передувало
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, а жита - на рівні 16 тисяч тонн.
- Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.
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