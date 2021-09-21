Мінагрополітики спрямувало майже 400 тисяч гривень на доплату ЄСВ за членів фермерських господарств.

Сімейні фермерські господарства вперше отримали державну компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Міністерство агрополітики і продовольства спрямувало майже 400 тисяч гривень на доплату цього податку за застрахованих членів таких господарств.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Читайте такожУ Мінагрополітики розповіли про хід збирання близького до рекорду врожаю зернових

За словами міністра Романа Лещенка, порядок надання сімейним фермерським господарствам цієї додаткової фінансової підтримки був затверджений ще у 2019 році.

"Нарешті вдалося перерахувати близько 400 тис.грн на позабюджетний рахунок як допомогу сімейним фермерським господарствам в частині ЄСВ. Ці кошти передбачалося виплатити та у 2020 році, і у 2021-му, однак у зв'язку з відсутністю програмного забезпечення взаємозв'язку Державної податкової служби з Державною казначейською службою це зробити не вдавалося", – розповів Лещенко.

Він додав, що зараз кошти вже надійшли на рахунки сімейних фермерських господарств у державному пенсійному фонді. Це доплати за 2020 рік і І та ІІ квартали 2021 року.

Підтримка аграріїв:

16 червня 2021 року розпорядником бюджетних коштів, виділених на фінансову підтримку аграріїв, призначено Міністерство аграрної політики та продовольства замість Міністерства економіки.

Автор: Ганна Нагорна