Україна різко скоротила експорт курятини і яєць / REUTERS

Україна в січні 2021 року відправила на експорт 29,12 тисячі тонн м'яса і субпродуктів птиці, що на 22% нижче січня 2020 року.

Читайте такожЗа 20 років Україна скоротила виробництво гречки майже в 5 разівПро це свідчать дані Державної митної служби України.

При цьому експорт у грошовому вираженні зріс майже на 27% - до 45,87 мільйона доларів (проти 36,14 мільйона доларів у січні 2020 року).

Головними покупцями української курятини в першому місяці 2021 року були Саудівська Аравія (16,97 мільйона доларів, або 46,8% всіх поставок), Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) (2,35 мільйона доларів, або 6,5%), Гонконг (1,95 мільйона доларів, або 5,4%).

Також у січні 2021 р.Україна скоротила експорт яєць, поставивши на зовнішні ринки 3,68 тисячі тонн яєць, що на 68% менше аналогічного періоду минулого року.

У грошовому вираженні експорт яєць скоротився більш ніж в два рази – до 4,18 мільйона доларів з 10,48 мільйона доларів в січні 2020 року.

Основними покупцями українських яєць стали

  • ОАЕ (1,45 мільйона, або 34,7%);
  • Латвія (1,11 мільйона, або 26,7%);
  • Саудівська Аравія (643,5 тисячі, або 15,4%).

Що цьому передувало

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Автор: Ганна Нагорна