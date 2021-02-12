Україна поставила на зовнішні ринки понад 29 тисяч тонн м'яса птиці та 3,68 тисячі тонн яєць.

Україна в січні 2021 року відправила на експорт 29,12 тисячі тонн м'яса і субпродуктів птиці, що на 22% нижче січня 2020 року.

Читайте такожЗа 20 років Україна скоротила виробництво гречки майже в 5 разівПро це свідчать дані Державної митної служби України.

При цьому експорт у грошовому вираженні зріс майже на 27% - до 45,87 мільйона доларів (проти 36,14 мільйона доларів у січні 2020 року).

Головними покупцями української курятини в першому місяці 2021 року були Саудівська Аравія (16,97 мільйона доларів, або 46,8% всіх поставок), Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) (2,35 мільйона доларів, або 6,5%), Гонконг (1,95 мільйона доларів, або 5,4%).

Також у січні 2021 р.Україна скоротила експорт яєць, поставивши на зовнішні ринки 3,68 тисячі тонн яєць, що на 68% менше аналогічного періоду минулого року.

У грошовому вираженні експорт яєць скоротився більш ніж в два рази – до 4,18 мільйона доларів з 10,48 мільйона доларів в січні 2020 року.

Основними покупцями українських яєць стали

ОАЕ (1,45 мільйона, або 34,7%);

Латвія (1,11 мільйона, або 26,7%);

Саудівська Аравія (643,5 тисячі, або 15,4%).

Що цьому передувало

У січні Україна відновила експорт птиці та яєць до Сінгапуру, який був припинений через спалах пташиного грипу в нашій країні в кінці 2020 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна