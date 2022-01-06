Все через наміри Мінекономрозвитку скасувати наказ Мінагрополітики.

Зупинка імпорту значних обсягів харчової продукції та кормів призведе до дефіциту продовольства та значних втрат надходжень держави від податків і зборів.

Про це повідомили експерти Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) після аналізу проєкту наказу Мінекономіки "Про затвердження Порядку визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера", який опублікований для обговорення на офіційному веб-сайті Мінекономіки 9 грудня 2021 року.

Читайте такожУкраїнські тепличні овочі коштуватимуть удвічі дорожче за імпортні - прогнозЩоб експортувати товар тваринного походження в Україну, виробник таких продуктів повинен бути внесений в український реєстр підтверджених потужностей. Для цього українські компетентні органи проводять перевірку такого виробництва і дають дозвіл на ввезення продуктів.

Або ж Україна визнає систему контролю за продуктами тваринного походження, яка існує в країні де знаходиться виробництво, такою, що відповідає українській. Це автоматично дає змогу імпортувати продукти всіх виробників, які зареєстровані в цій країні. У 2014 році наказом Мінагрополітики №118 визнано такою, що відповідає українській, всю систему контролю Європейського Союзу, це дало змогу Україні безперешкодно закупляти товари тваринництва із ЄС та потужностей третіх країн, які акредитовані за правилами ЄС.

Наразі існує можливість, що імпорт харчових продуктів та сировини тваринного походження в Україну буде зупинено.

"Причиною зупинки імпорту можуть стати наміри Мінекономрозвитку скасувати наказ Мінагрополітики №118, що передбачено одним з пунктів нового документу. Проте, саме із посиланням на наказ №118 наразі в Україну ввозяться харчові продукти та корми, що виробляються за кордоном", - повідомили в ЄБА.

Згідно з повідомленням, новий документ, який замінить наказ №118, передбачає доволі складну процедуру визнання еквівалентності. Тому складно розраховувати на оперативне визнання еквівалентності інших держав. Зокрема, значною перепоною можуть бути гарантії зовнішніх партнерів, зокрема ЄС, щодо того, що їх система контролю відповідає законодавству України.

"На практиці, іноземним органам необхідне вивчення системи контролю в Україні, порівняння її з власною системою контролю і т.п. Тому питання може "загальмуватися" на дуже тривалий час. А у нового проєкту наказу немає перехідного періоду для набрання чинності його положеннями. Тобто, якщо його буде прийнято у січні, він у січні й вступить в законну силу", - наголосили в ЄБА.

Як наслідок, зупинка імпорту значних обсягів харчової продукції та кормів призведе до дефіциту продовольства та значних втрат надходжень держави від податків і зборів, пов’язаних з імпортом і подальшою реалізацією цих продуктів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за перші 9 місяців 2021 року збільшила імпорт агропродукції на 15,8%.

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