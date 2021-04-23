Дозвіл на торгівлю посадковим матеріалом в "червоних" зонах стосується квітів та рослин.

Кабінет міністрів дозволив продаж добрив на території регіонів, які потрапили до "червоних" карантинних зон.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу, 23 квітня, і опубліковано на урядовому портал.

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Цією ж постановою Кабмін уточнив, що дозвіл на торгівлю посадковим матеріалом в "червоних" зонах стосується квітів та рослин.

Карантин в Україні

17 лютого 2021 року Кабмін продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня, встановивши його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

21 квітня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 червня 2021 року.

Згідно з прийнятим рішенням, передбачається продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлення в цілому в країні або на території регіонів "зеленого", "жовтого", "помаранчевого" або "червоного" рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Що цьому передувало

27 травня 2020 року в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства заявили про плани ввести 30-відсоткову квоту на імпорт азотних добрив. Аграрні асоціації виступили проти такого рішення, побоюючись підвищення цін на добрива внаслідок монополізації ринку вітчизняними виробниками.

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується ввести штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

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Автор: Дмитро Шварц