Востаннє державний облік українських лісів проводився у 2011 році.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це рішення дозволить отримати вичерпну інформацію про кількість і якість лісів в Україні. Протягом наступних 5 років ми щорічно будемо збирати дані. Як результат: держава і громадськість отримають всю необхідну інформацію про те, де, скільки та в якому стані знаходяться ліси в Україні. Це дуже важливий проект для стратегічного планування, для екології, для лісового господарства і для майбутнього нашої держави", - написав він.

Прем'єр нагадав, що останній державний облік українських лісів проводився 10 років тому - у 2011 році.

Що цьому передувало

У липні 2020 року прем'єр Шмигаль заявив про необхідність проведення національної інвентаризації лісів. Прем'єр-міністр закликав профільні міністерства та агентства розробити програми превентивних заходів щодо зміцнення інфраструктури та недопущення незаконних рубок лісу, щоб уникнути природних катастроф, зокрема, повеней у західних областях України.

У 2020 році в Київській, Житомирській, Луганській областях неодноразово спалахували лісові пожежі, що викликало в суспільстві дискусії про необхідність удосконалення державного управління лісовим господарством.

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Автор: Дмитро Шварц