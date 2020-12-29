Уряд продовжить підтримку аграріїв за рахунок державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" / Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів.

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Зокрема, наступного року держава фінансуватиме такі програми: здешевлення купівлі сільгосптехніки та обладнання, здешевлення кредитів для суб'єктів АПК, розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва, садівництва, виноградарства та хмелярства, підтримка приватних меліоративних систем.

Крім того, уряд продовжить підтримку аграріїв за рахунок державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

За розрахунками Мінфіну, допомогу у 2021 році отримають близько 9 тис. підприємств агропромислового комплексу.

Держбюджет-2021: що відомо

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Автор: Ганна Нагорна