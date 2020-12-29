За розрахунками Мінфіну, допомогу у 2021 році отримають близько 9 тис. підприємств агропромислового комплексу.

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів.

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Зокрема, наступного року держава фінансуватиме такі програми: здешевлення купівлі сільгосптехніки та обладнання, здешевлення кредитів для суб'єктів АПК, розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва, садівництва, виноградарства та хмелярства, підтримка приватних меліоративних систем.

Крім того, уряд продовжить підтримку аграріїв за рахунок державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

За розрахунками Мінфіну, допомогу у 2021 році отримають близько 9 тис. підприємств агропромислового комплексу.

Держбюджет-2021: що відомо

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Ганна Нагорна