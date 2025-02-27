Картопля – нове 'золото': коли ціни підуть на спад

З кінця минулого року вартість овочів борщового набору б’є рекорди. Особлива увага прикута до картоплі, ціни на яку "штормить" кілька місяців поспіль. УНІАН розібрався, як змінюватимуться ціни надалі, і з чим це пов’язано.

У середині лютого українці стали свідками доволі несподіваної картини – ціни на картоплю, що сягали рекордних значень з осені минулого року, трошки "розтанули".

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на бульбу у магазинах наразі складають 33,80 гривень за кілограм, що майже на гривню дешевше, ніж у січні, коли кілограм можна було придбати у середньому за 34,57 гривень. Експерти пов’язують здешевлення зі збільшенням імпорту, а також погіршенням якості коренеплодів у сховищах.

Втім, у березні ситуація може швидко змінитись – на думку фахівців, цінове раллі продовжиться, тож розслаблятися зарано.

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Як Україна пережила "картопляний апокаліпсис"

Ціни на картоплю почали бити рекорди з жовтня 2024 року. Тоді в основних регіонах виробництва популярний овоч пропонували на продаж по 20-30 гривень за кілограм, що вже на той момент було, в середньому, у 3 рази дорожче, ніж наприкінці жовтня 2023-го.

Разом із бульбою догори здіймалися ціни й на інші овочі. Так, на початку жовтня 2024-го вартість моркви виявилася в середньому в 3,3 рази вищою, ніж за аналогічний період 2023 року. Також швидко дорожчали огірки, капуста, буряк.

Із початком нового року зростання не зупинилося. Згідно зі звітом асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", в січні 2025 року оптові ціни були на такому рівні:

цибуля – 14,5 грн/кг (+4% до січня минулого року);

картопля – 24 грн/кг (+37%);

морква – 26,5 грн/кг (+130%);

огірки – 113 грн/кг (+27%);

помідори – 77,5 грн/кг (-12%);

буряк – 15 грн/кг (+28%);

капуста – 36,5 грн/кг (+232%).

Фахівці називають різні фактори, що призвели до такого потужного стрибка цін, однак головним з них, безумовно, виявилась обмежена пропозиція на ринку, яка виникла через погану врожайність.

Протягом усього липня минулого року в Україні була посушлива та спекотна погода, яка завдала колосальних збитків майбутньому врожаю.

"За мого життя ніколи не було, щоб 17 травня вдарили сильні заморозки, які прибили бадилля картоплі до самого ґрунту і в результаті воно почорніло. А потім почалась засуха і рослини не змогли відновити всі свої сили, щоб сформувати зав'язь майбутнього врожаю. Це основна причина", – пояснював українським ЗМІ селекціонер Микола Завальний.

Навіть у комерційних господарствах, які активно використовують засоби захисту рослин, втрати врожаю картоплі оцінювалися у понад 50% від запланованих обсягів. Тож зростання цін було очікуваним.

Затишшя або буря: прогнози експертів

Фахівці не надто оптимістичні щодо подальшої динаміки цін на популярний корнеплод – найближчим часом овоч не дешевшатиме. Водночас, і апокаліптичних прогнозів ніхто з опитаних УНІАН експертів та представників торгових мереж не робить. Консенсус можна охарактеризувати так – ціни на картоплю в Україні переважно зростатимуть, але різких стрибків більше не передбачається.

"Суттєвого зростання не варто очікувати. Є імпорт, який регулює ціну", – розповідає УНІАН власник фермерського господарства "Аделаїда" Сергій Рибалко.

Водночас, ціни на молоду картоплю, що почне надходити на полиці супермаркетів навесні, за словами аграрія, будуть вищими за поточні. І вищими відчутно.

"На ранню молоду картоплю зростання буде, тому що це інший товар, який має свою ціну. Тому на неї ціна буде вища. Але це буде, умовно, травень місяць. Ми зараз говоримо про оптову ціну, не про ту, яку виставляють супермаркети. Якщо говорити про ранню молоду картоплю, то зараз доволі важко сказати, як саме сформується ринок. Думаю, що вона буде, як зазвичай, приблизно вдвічі дорожча", - зазначає виробник.

Схожої думки дотримується і економічний експерт Олег Пендзин.

"Динаміка зростання буде однозначно, – каже економіст. – Десь у кінці березня – на початку квітня у нас з вами з’явиться молода картопля з Туреччини і Єгипту, яка буде взагалі захмарною по ціні. Буде у нас з вами дві ціни. Одна ціна на молоду картоплю, друга – на старого врожаю. Ще й імпортну. Різниця там буде доволі суттєва – минулорічна буде рости в ціні".

При цьому така динаміка зберігатиметься на усі овочі борщового набору.

"Ми бачимо таку динаміку не тільки по картоплі. Тобто доки у нас з вами не з’явиться молода картопля вже з відкритого ґрунту, ціни зростатимуть. Єдиним стримуючим фактором росту будуть реальні доходи населення, які не є великими", - додає Олег Пендзин.

З тезою про низькі доходи населення важко не погодитись. За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, зростання середньої зарплати в Україні минулого року склало 13% (до 20 985 гривень – до сплати податку на доходи та військового збору), а у 2025 році фахівці очікують зростання на 8,1% (до 24 389 грн).

Тобто зростання доходів має місце (дається взнаки дефіцит робочої сили), однак інфляція "з’їдає" увесь приріст. За даними Державної служби статистики, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,3%. Вочевидь, подібну динаміку ми побачимо і у цьому році.

Ринок зазнає змін: основні фактори зростання

Зростання цін ка картоплю прогнозують не тільки експерти та фермери, але й представники торговельних мереж.

"На даний час наша вітчизняна картопля, яку ми закуповуємо, вже зростає у ціні. Її вже дефіцит, бо закінчується врожай. Тож надалі на полиці супермаркетів буде їхати імпортна картопля, яка є дорожчою. Такої ціни, яка була та є зараз, у найближчий час не очікується. Звісно, ціна буде залежати від сорту картоплі, однак у будь-якому разі поки здешевлення не очікуємо", – розповіли агенції УНІАН у пресслужбі "ЕКО-маркет".

У мережі "АТБ" прогнозують, що зниження цін на бульбу буде можливим у травні-червні, із надходженням нового врожаю корнеплоду, вирощеного в українських ґрунтах.

"У березні-квітні планується поетапне сезонне підвищення ціни на картоплю, – говорять нам у пресслужбі "АТБ-Маркет". – Причина зростання ціни: обмежена пропозиція українського товару (необхідність додаткової закупівлі імпортної продукції) плюс сезонне підвищення ціни через погіршення якості продукції, закладеної на зберігання (врожай 2024 року). З появою нового врожаю української картоплі у травні-червні 2025 року очікується стабілізація пропозиції продукції і, як наслідок, зниження ціни".

То ж що у підсумку? Скоріш за все, у березні середня ціна на картоплю зберігатиметься на рівні 33-34 гривень за кілограм. Умовний негативний сценарій передбачає подорожчання овочу до приблизно 38 гривень. Але цінників у 50-60 гривень (про що дехто казав восени минулого року) за кілограм картоплі старого врожаю ми навряд чи побачимо цієї весни. Для цього немає передумов.

Те ж саме стосується й інших овочів борщового набору. За прогнозами фахівців Інституту аграрної економіки, у березні ціни на білокачанну капусту складатимуть приблизно 52,5 гривень за кілограм, тоді як морква коштуватиме близько 36 гривень.

Прогнозоване зростання цін на овочі пов’язують зі складнощами зберігання. Серед інших чинників – високий попит від оптовиків і роздрібних мереж, а також девальваційні процеси, які, скоріш за все, будуть мати місце і надалі.

Ілля Ведмеденко