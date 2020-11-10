Картопляний сектор Нідерландів дуже неохоче відгукується на таку пропозицію.

Асоціація виробників картоплі Північно-Західної Європи (NEPG) закликала європейських виробників скоротити посівні площі на 15% у 2021 р.

Країни Євросоюзу по-різному відреагували на цей заклик, про це повідомляє fresh plaza.

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Так, картопляний сектор Нідерландів дуже неохоче відгукується на таку пропозицію.

"Таке скорочення істотно вплине на фермерів, які вирощують картоплю. Але вирощування картоплі в збиток також нікому не приносить користі. Скорочення посівних площ на 15% не гарантує ринкової ситуації", — говорить член правління голландської профспілки хліборобів (NAV) Кеймпе ван дер Хайде.

У Бельгії вітають скорочення посівних площ.

"Ми садимо картоплю в лютому і березні. У той час COVID-19 ще не був таким актуальним. Однак незабаром пандемія створила серйозний тиск на ринок промислової картоплі. Пропозиція набагато перевищила попит, в результаті знизилися ціни", - сказав представник Warnez Potatoes Джеффрі Делбер, зазначивши, що в такій ситуації скорочення площ здається розумним рішенням.

У Німеччині вважають, що достатньо скоротити площі тільки на 10-12%.

"Скорочення площ під картоплею на 15% нереально. Наскільки нам відомо, необхідне скорочення площі лише на 10-12%», — говорить керуючий німецькою компанією з торгівлі картоплею Weuthen Карл-Йозеф Даммер.

Він також переконаний, що посіви картоплі в наступному році скоротяться, навіть якщо не будуть прийняті ці жорсткі заходи.

Що стосується Франції, то деяким виробникам складно скоротити свої посівні площі. Не всі французькі виробники будуть дотримуватися поради NEPG. Це залежатиме від їх ситуації та цільового ринку.

Картопля в Україні

Українські картоплярі в серпні-вересні 2020 року відставали від нормальних темпів збирання картоплі через посушливу погоду. На думку експертів, це могло спровокувати зростання імпорту картоплі у 2020 році.

На початку листопада 2020 року в Україні спостерігалося значне зростання цін на картоплю.

Згідно з прогнозами на 10 листопада 2020 року урожай картоплі в Україні у поточному сезоні має істотно перевищити торішній рівень і цілком задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Україна у 2019 році збільшила імпорт картоплі, переважно з Росії, в 43 рази – до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.

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Автор: УНІАН