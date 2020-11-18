збільшив експорт до Китаю Європейський Союз. За вказаний період обсяг поставок склав 1,09 млн т, продемонструвавши зростання на +50% до попереднього року.

У період з 1 липня по 16 листопада 2020 року з українських портів у напрямку Китаю було відправлено 2,35 млн т ячменю, що майже в 3 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє AgroPortal.ua з посиланням на аналітика зернового ринку "УкрАгроКонсалт" Марину Маринич.

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Як пише видання, збільшив експорт до Китаю Європейський Союз. За вказаний період обсяг поставок склав 1,09 млн т, продемонструвавши зростання на +50% до попереднього року.

"Рішення Китаю про заборону імпорту ячменю з Австралії надало послугу іншим постачальникам. Китай переорієнтувався на них і інші фуражні культури (кукурудза тощо)», — пояснює аналітик.

Торговий конфлікт між країнами виник після спроби Австралії провести розслідування причин пандемії коронавірусу. Як наслідок, країна, на яку зазвичай припадає до 40% світової торгівлі пивоварним ячменем і 20% ринку фуражного ячменю, позбулася основного ринку збуту.

Експорт зернових

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році (МР, липень 2019-червень 2020), поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020-червень 2021) експортували 3,24 мільйона тонн зерна, що на 1,2 мільйона тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: УНІАН