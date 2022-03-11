Також компанія припиняє діяльність в соціальних мережах і рекламу в Росії і Білорусі.

Компанія Mars не буде імпортувати продукцію в Росію.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

Повідомляється, що компанія призупинила нові інвестиції в Росію і не буде імпортувати або експортувати свою продукцію в Росію або з неї.

Також компанія припиняє діяльність в соціальних мережах і рекламу в Росії і Білорусі.

Також компанія підтримує громадян України і збільшує суму пожертвувань на 10 мільйонів доларів на додаток до 2 мільйонів доларів, виділених раніше на допомогу постраждалим.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку невинним жертвам цієї війни і закликаємо до мирного врегулювання", - йдеться в заяві Mars.

Компанія Mars - виробник харчових продуктів тривалого зберігання, найбільш відома шоколадними батончиками, також виробляє корми для домашніх тварин, жувальну гумку, напої, їжу швидкого приготування, консерви, соуси. Основні торгові марки - Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's.

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