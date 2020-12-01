Станом на 30 листопада озимими зерновими засіяно 97% запланованих площ.

Українські аграрії завершують осінню посівну кампанію.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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"Станом на 30 листопада українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі майже 8 млн га (97% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно 81,6 тис.га", - йдеться в повідомленні.

Озимої пшениці посіяно на площі 6,03 млн га (99% до прогнозу), ячменю - 939,3 тис.га (99%), жита - 123,9 тис. га (93%), ріпаку - 880,4 тис. га (87%).

Посівна озимих зернових

Станом на 5 жовтня 2020 року українські аграрії в ході осінньої посівної кампанії засіяли озимими зерновими 3,86 мільйона га, або 47% планованих площ.

Станом на 9 листопада 2020 року українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі майже 7,7 мільйона га (94% до прогнозу).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікує урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2020 році на рівні 68 мільйонів тонн, олійних - 20 мільйонів тонн.

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу", площа посівів озимих зернових під урожай 2021 року в Україні скоротилася: озимої пшениці – на 9%, жита - на 11%, ріпаку - на 30%.

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Автор: Ганна Нагорна