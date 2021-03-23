Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прийняло наказ "Про затвердження методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізу)" для продуктів рослинного походження, насіння та живих рослин.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
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"Наказом зменшено розміри зразків, які мають відбиратися при огляді об'єктів, оскільки при застосуванні сучасного обладнання та методів відбору встановлені в ДСТУ обсяги не виправдані. Зменшення розмірів зразків має зменшити навантаження і витрати бізнесу", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, наказом визначаються: методи інспектування, огляду, відбору зразків, залежно від об'єкта регулювання, способу його транспортування і зберігання й т.ін.
У Міністерстві уточнили, що вимоги наказу ґрунтуються на положеннях міжнародних стандартів щодо фітосанітарних заходів.
Наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування, яке відбудеться 26 березня 2021 року.
Що цьому передувало
У січні 2020 року Кабінет міністрів дозволив приватним лабораторіям приєднатися до державного контролю у вигляді фітосанітарної експертизи.
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