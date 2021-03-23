Наказ про це визначає методи інспектування, огляду, відбору зразків, способу транспортування і зберігання.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прийняло наказ "Про затвердження методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізу)" для продуктів рослинного походження, насіння та живих рослин.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

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"Наказом зменшено розміри зразків, які мають відбиратися при огляді об'єктів, оскільки при застосуванні сучасного обладнання та методів відбору встановлені в ДСТУ обсяги не виправдані. Зменшення розмірів зразків має зменшити навантаження і витрати бізнесу", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, наказом визначаються: методи інспектування, огляду, відбору зразків, залежно від об'єкта регулювання, способу його транспортування і зберігання й т.ін.

У Міністерстві уточнили, що вимоги наказу ґрунтуються на положеннях міжнародних стандартів щодо фітосанітарних заходів.

Наказ набуде чинності з дня його офіційного опублікування, яке відбудеться 26 березня 2021 року.

Що цьому передувало

У січні 2020 року Кабінет міністрів дозволив приватним лабораторіям приєднатися до державного контролю у вигляді фітосанітарної експертизи.

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Автор: Ганна Нагорна