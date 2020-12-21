Традиційно вартість м'яса зростає перед святами.

На українських ринках та в магазинах істотно знизилися ціни на свинину.

Читайте такожВ Україні впало виробництво м'яса, молока та яєцьПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Всеукраїнську асоціацію імпортерів м'яса та м'ясопродукції.

Слід зауважити, що традиційно вартість м'яса напередодні новорічних свят зростає. Така ситуація може бути пов'язана зі збільшенням обсягів імпорту цього року.

Велику роль у цій тенденції відіграє зниження попиту на свинину з боку готелів, ресторанів і кафе. Частина з них не пережила першого карантину. Робота інших зупинилась в очікуванні чергового локдауну.

Що цьому передувало

Ціна святкового столу до Нового року-2021 для родини із 4 осіб в середньому становитиме 1706 гривень.

Киянам доведеться викласти щонайменше 1916,78 гривні.

Найдорожчими на святковому столі будуть м’ясні продукти, овочі, салат "Олів’є" та шоколадні цукерки.

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Автор: УНІАН