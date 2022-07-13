На сьогодні українські виробники пропонують лохину по 150-210 грн/кг.

На українському ринку другий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств.

Як повідомляють експерти EastFruit, на сьогодні українські виробники пропонують лохину по 150-210 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

"За словами виробників, одразу ряд факторів провокують зниження цін в даному сегменті. Так, пропозиція на ринку лохини на цей час досить об'ємна, оскільки в цьому році помітно зросла врожайність даної ягоди. Виробництво лохини в Україні в нинішньому році також помітно зросло, бо нові плантації, закладені садівниками раніше, в цьому сезоні вступають в плодоношення", - йдеться в повідомленні.

Так само зниженню цін на цю ягоду посприяв стриманий попит як всередині країни, так і з боку експортерів, оскільки зараз більшість українських виробників фактично не мають можливості здійснювати експортні поставки.

За словами експертів, сьогодні лохина в Україні коштує в середньому на 45% дешевше, ніж роком раніше. Однак фермери України вважають, що ягода буде дешевшати як мінімум до початку серпня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні до осені зміняться ціни на м'ясо та овочі.

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