Дослідження показало, що бідний грунт та недостатні опади є найбільшою загрозою для галузі.

Найзнаменитіші вина світу, такі як Просекко, Каберне Совіньйон може назавжди зникнути з полиць магазинів через зміну клімату.

Як повідомляє Dailymail, виноградники на схилах гір, де вирощують виноград, з якого роблять ігристий напій, піддаються ризику деградації ґрунту. Дана проблема стосується й інших відомих територій, включаючи Бургундію і Гран Крю, а також може вдарити по Каберне Совіньон - найпопулярнішому червоному вину в світі.

Провідний автор дослідження д-р Паоло Тароллі з Університету Падуї в Італії зазначив: "Ризик полягає не лише у втраті сільськогосподарського продукту або зміні ландшафту, що негативно впливає на місцеву економіку... ризик полягає у втраті історії цілих громад та їхніх культурних коренів".

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Ґрунти на гірських виноградниках, як правило, тонкі та розмиті, і протягом мільйонів років ерозія перенесла ґрунт і воду вниз по схилу. Але гірська місцевість є ключем до створення аромату у вині.

Як зазначається в матеріалі, гірські грунти дозволяють вирощувати виноград невеликого розміру, як чорниця, але з більш високим співвідношенням шкірки та соку. Оскільки в шкірці багато аромату, смаку та таніну, гірські вина часто мають інтенсивний смак.

Однак виноградники на схилах пагорбів в Італії, Португалії та Іспанії також є найскладнішими в догляді — звідси і з'явився вираз "героїчне виноградарство".

Як йдеться в матеріалі, фермери та вчені мають працювати разом, щоб врятувати деякі з найзнаменитіших вин у світі. Дослідження показало, що бідний ґрунт і недостатні опади є найбільшою загрозою для галузі.

Можливі рішення для запобігання втраті ґрунту включають вирощування трави між виноградними лозами для утримання ґрунту та збирання дощової води в резервуарах на схилах пагорбів для запобігання стоку.

Просекко та спадщина ЮНЕСКО

Вино Просекко - одне з найпопулярніших у світі. У липні 2019 року виноградники Просекко поповнили список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Виноградники стали в списку вже 55-ю італійською пам'яткою, яку гідно оцінили представники 21 країни. Виноград росте на крутих схилах, тому механізувати догляд за ним просто неможливо. Урожай збирають виключно вручну.

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