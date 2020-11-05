Міністерство сільського господарство Нідерландів наказало забити 200 тисяч курей.

Німецьку землю Шлезвіг-Гольштейн атакував небезпечний вірус грипу птахів підтипу H5N8 (пташиний грип).

Про це повідомляє Reuters.

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Місцева влада повідомила, що вісім курчат померли протягом короткого часу на одній фермі. Відомо, що решту хворих птахів виявили та утилізували. Крім того, вірус був підтверджений на птахофабриці в іншій землі Німеччини — Нижня Саксонія. З подібною проблемою зіткнулися і Нідерланди, де Міністерство сільського господарства наказало забити 200 тисяч курей.

Що таке пташиний грип

Високопатогенний пташиний грип - це вірусне захворювання сільськогосподарських і диких птахів з ураженням респіраторного і шлунково-кишкового трактів.

Попередній спалах пташиного грипу

2 лютого 2020 року в китайській провінції Хунань зафіксували спалах смертельного пташиного грипу H5N1. Спалах стався на фермі в місті Шаоян провінції Хунань, що знаходиться на південному кордоні провінції Хубей. 4500 курей загинули.

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Автор: УНІАН