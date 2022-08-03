Влада Канади фінансово підтримала боротьбу з проблемою дефіциту в Україні сховищ для зерна.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проект на суму 40 млн доларів США для подальшого розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Зазначається, що ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях", - підкреслив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Крім того, за його словами, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Нагадаємо, ФАО за підтримки Японії виділила 17 млн доларів для України на збереження майбутнього врожаю та забезпечення експорту зернових культур.

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