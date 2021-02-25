На порталі delo.ua вийшло інтерв'ю відомого бізнесмена і власника одного з найбільших аграрних холдингів Костянтина Паршина. Він розкрив подробиці продажу частини своїх активів у Дніпрі, допомоги армії та нинішньої бізнес-діяльності.

Продаж Паршиним одного з найбільших борошномельних підприємств в Україні відбувся в 2011 році. У той час проти бізнесмена було порушено кримінальну справу. Угода була вимушеною, повідомляє він. Пропозиція від великого латифундиста, нині екс-нардепа від БПП Вадима Нестеренка збіглася з початком сфальсифікованої кримінальної справи щодо Паршина.

"Наші партнери по аграрному напрямку і по володінню компанією "Дніпромлин" заявили про своє бажання вийти зі спільного бізнесу і запропонували викупити їх частку, або продати її третій особі, з яким вони вже вели переговори. Цією третьою особою виявився Вадим Нестеренко. З урахуванням всієї ситуації, що склалася, наша група не мала фінансової можливості викупити їх частку, тому ми були змушені почати переговори з Вадимом. У підсумку, він зайшов партнером на "Дніпромлин". І буквально через кілька днів я вийшов із СІЗО. Ось такий ось дивний збіг обставин", - розповів в інтерв'ю Паршин.

Зараз за колишні активи Паршина розгорілася корпоративна війна. Бізнесмен спростував заяви Нестеренка, що в угоді з купівлі підприємства брав участь екс віце-прем'єр Олександр Вілкул.

"З Олександром Вілкулом я не знайомий. Недавня згадка Вадимом Нестеренком про те, що Олександр Вілкул є стороною в угоді по "Дніпромлину" викликала особисто моє здивування. Переговори про продаж ми завжди вели тільки з ним, стороною угоди був тільки він. З якою метою він спотворює факти, мені незрозуміло. Можу лише припустити, що це черговий прийом для привернення уваги до ситуації, що виникла і формування до себе позитивного суспільного ставлення", - пояснив Паршин.

Нині Паршин реалізує унікальний проект "Центр підготовки "PATRIOT".

"Це команда військових фахівців з різних країн світу. України, Грузії, США, Ізраїлю. Наразі команда "PATRIOT" бере участь у робочій групі з реформування структури Міністерства оборони України, Генерального штабу, займається розробкою нової структури управління НГУ. На сьогодні інструктори центру є невід'ємною частиною Національної гвардії України. В рамках цієї роботи проводиться подальша підготовка частин Нацгвардії. Вся наша робота високо оцінюється керівництвом Національної гвардії", - зазначив Паршин.

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Автор: УНІАН