"Олів’є" та Кутя на вагу золота: у скільки обійдуться українцям Різдво та Новий рік

Цьогоріч українці стали свідками стрімкого здорожчання майже всіх харчів. Це не могло не позначитись на вартості святкового кошика. УНІАН з’ясував, до яких сум доведеться розщедритися, і ціни на які традиційні продукти "‎кусаються"‎ найбільше.

Підготовка до святкування Різдва та Нового року йде повним ходом: супермаркети сповнені людей, які хаотично бігають поміж полицями, обираючи продукти для родинного застілля. Проте наповнення різдвяного та новорічного кошиків цьогоріч для багатьох сімей може стати скромнішим, ніж зазвичай – усе через ціни на продукти, які на кінець року зростали шаленими темпами.

"На Різдво та Новий рік ми з родиною завжди збираємось за великим столом. На Різдво я зазвичай готую 12 традиційних страв, а Новий рік, зазвичай, не обходився без олів’є, оселедця під шубою, холодцю, запеченого м’яса... Але зараз я навіть не знаю, як планувати закупи, бо ціни страшно зросли. Можливо, доведеться трошки скоротити наше святкове меню", - ділиться своєю історією відвідувачка столичного супермаркету Людмила.

Минулого тижня УНІАН повідомляв, що, згідно з підрахунками асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), один з гастрономічних символів Нового року - салат "Олів’є" - за рік суттєво додав у ціні: зараз на продукти, що входять до його складу, доведеться витратити 300 гривень проти 252 грн у минулому році. Тобто ціна підскочила на 20%.

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Дехто з експертів наводить ще більші цифри.

"Різні розрахунки дають різні цифри. Ми порахували десь 25 відсотків, – розповідає нам член "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин. – Загалом новорічний кошик виріс на 35 процентів. Це не дивно, адже зросла ціна всього борщового набору – практично на 70-80%. А борщовий набір - це основні інгредієнти новорічного столу. Це стосується і салату "Олів’є", і "Оселедця під шубою", і інших салатів".

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, підскочили у ціні варена ковбаса, майонез, солоні огірки, яйця і, звісно, овочі.

Ціни на останні взагалі "штормить", і тому є кілька причин: здорожчання логістики, витрати на електроенергію, що необхідна для зберігання продукції, і, що найголовніше, спекотне засушливе літо, що призвело до зменшення врожаїв.

Продуктовий "апокаліпсис": що відбувається на ринку

Щодня новинні стрічки рясніють заголовками про чергове подорожчання чергового продукту, що боляче б’є по гаманцям українців. Особливо це стосується овочів, що один за одним б’ють чергові цінові рекорди. Розглянемо основні товарні позиції та ціни на них.

Картопля. Стрімко дорожчати улюблений багатьма українцями овоч почав ще восени, і у жовтні ціни на нього побили всі можливі рекорди. Картопля тоді коштувала майже втричі дорожче, ніж в аналогічний період 2023-го. В листопаді ситуація дещо стабілізувалась, однак в середині грудня ціни на бульбу знову пішли вгору.

Фермери тоді декларували закупівельні ціни на картоплю в діапазоні 22-30 грн/кг – це приблизно на 20% вище, ніж на початку грудня.

Одна з причин стрімкого зростання ціни – аномальна посуха влітку, яку спостерігали майже у всіх основних регіонах вирощування овочу.

На сьогодні мережа "Сільпо" пропонує кілограм картоплі за ціною від 30 до близько 50 гривень, в залежності від сорту. У магазинах АТБ ціни стартують від 27,89 грн/кг.

Капуста. Капуста стає одним з найдорожчих овочів борщового набору – станом на 20 грудня її ціна була в середньому втричі вищою, ніж минулого року.

Виробники були готові відпускати популярний продукт по 25-35 грн за кілограм. Це більш ніж на 15% вище, ніж у середині місяця.

У магазинах "Сільпо" білокачанну капусту наразі можна знайти за ціною 43,6 грн/кг, тоді як кілограм молодої капусти обійдеться у фантастичні 60 гривень. Мережа АТБ, у свою чергу, виставила на цінниках близько 40 грн/кг.

Як зазначають експерти, фермери не поспішають продавати овоч, оскільки очікують на подальше зростання цін (адже їм вигідно продати свої врожаї найдорожче, що, звісно, не до душі покупцям). А отже, пропозиція наразі є доволі обмеженою.

Морква. Станом на кінець минулого робочого тижня ціна на якісну моркву була в середньому більш ніж на 80% вища, ніж рік тому. Виробники були готові відвантажувати овоч за ціною 20-28 грн/кг.

У супермаркетах "Сільпо" та АТБ морква станом на зараз стартує у ціні від 30 гривень за кілограм.

Основний обсяг овочу виробники вирішили закласти на зберігання. Експерти зазначають, що вони можуть і надалі підвищувати ціни, якщо попит буде зберігатись на високому рівні.

Буряк. Ціни на ще один невід’ємний інгредієнт новорічної корзини лихоманило протягом усієї осені. Так, в жовтні буряк в Україні коштував середньому в 2 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2023-го.

Фермери тоді віддавали коренеплід по 10-14 грн/кг, залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва.

Станом на понеділок середня ціна на буряк в українських магазинах коливалась в районі 19,77 грн/кг.

Огірки та помідори. Ціни на томати в Україні наприкінці року почали активно зростати через підвищений попит перед новорічними святами.

Станом на початок тижня червоні помідори в середньому коштували 121,5 грн/кг. В мережі "Сільпо" ціни стартували від 90 гривень і до 269 гривень за кілограм, залежно від сорту.

Експерти зазначають, що пропозиція помідорів на ринку є недостатньою, а основна частина продукції в магазинах – це імпорт. Зокрема, до України активно завозять турецькі томати.

Що ж до огірків, то на тлі інших овочів вони у другій половині грудня демонстрували зразкову стабільність. Більше того, подекуди можна було очікувати на зниження цін.

Продавці були змушені піти на такий крок через нетиповий для цієї пори року низький попит. Через це на складах компаній накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції.

Втім, навіть попри це тепличні огірки у грудні коштували, у середньому, більш ніж на 20% дорожче, ніж в аналогічний період 2023-го. Так, станом на сьогодні тепличні огірки у АБТ обійдуться покупцям у 144 грн/кг, тоді як звичайні грунтові – дещо дешевше – близько 100 гривень за кіло овочу.

М’ясо та риба. У грудні м’ясні продукти почали поступово додавати у ціні, порівняно з попереднім місяцем. Але динаміка цін вражала менше за овочі.

Станом на початок тижня свиняча грудинка коштувала в середньому 168,50 грн/кг. Яловичина (гуляш) обходилась покупцям за ціною 279 грн за кілограм.

Відносно невелике зростання цін на м`ясо порівняно з іншими категоріями фахівці пояснюють низьким рівнем доходів населення (люди вимушені економити), через що продавці намагалися стримувати ціни, аби не втрачати покупців. Втім, це може змінитись.

"‎До Нового року ми очікуємо подорожчання м’ясної групи. Поки що ціна на неї не дуже сильно зросла, але я абсолютно впевнений, що напередодні свят ми побачимо зростання цін на копченості та ковбаси", – розповідає УНІАН Олег Пендзин.

Морепродукти також не стояли осторонь загальної тенденції до здорожчання, хоча на найбазовіші рибні товари ціни не зазнали радикальних змін. Станом на початок тижня оселедець коштував у супермаркетах, в середньому, 164 грн/кг. В мережі Novus ціна складала 149 грн/кг.

За словами експертів, через зростання цін загальна вартість популярного салату "Оселедець під шубою" перевищить минулорічний показник більш ніж на 20%. Зараз ціна новорічної страви сягне майже 170 грн.

Фрукти. Вартість фруктів змінювалася по-різному, але, в цілому, на відміну від решти товарних груп, ціни на них показували позитивну динаміку. Наприклад, гранат, станом на кінець минулого робочого тижня, подешевшав з 95-110 грн/кг (таку ціну фіксували позаминулої п’ятниці) до 90-100 грн/кг. Хурма також стала доступнішою і зі 95-170 грн/кг впала у ціні до 80-150 гривень за кіло.

Водночас, дещо здорожчав лимон. Станом на початок тижня супермаркети пропонували його, в середньому, за ціною 82,5 грн/кг.

Радує українців вартість бананів, які також часто можна побачити на новорічному столі – ціни на них впали до близько 52-60 грн/кг. Мандарини на початку тижня можна було купити по 87 грн/кг, тоді як середня ціна на апельсини становила 71,9 грн/кг. А кілограм яблук, які користуються популярністю не лише на свята, наразі можна придбати, у середньому, за 33,6 гривень.

Свята б’ють по кишені: як зростають витрати українців

Ціни на основні продукти за останній рік здійснили великий стрибок, набравши найвищого темпу восени та у грудні. Це підтверджують і представники торгівельних мереж України.

"Наприклад, ціна на сир філадельфія зросла приблизно на 16% (відносно грудня 2023-го, – УНІАН), на сир з цвіллю - на 12%, ковбаса - на 16,7%, лососева зерниста ікра виросла на 20%, ціна на желейні цукерки – на 9,3%. Ціна на мандарини зросла на 35%, – розповіли УНІАН в пресслужбі "ЕКО-маркет". – В цілому, на 26% зросла вся категорія овочі-фрукти".

Але позитив прийшов, звідки не чекали. У магазинах фіксують подешевшання спиртних напоїв, а отже свято не скасовується.

"Не на всі товари виросла ціна. Деякі види алкоголю, навпаки, подешевшали – наприклад, низка коньяків. Також дешевшими стали деякі види віскі та бренді. Водночас, в середньому, ціна на ігристе збільшилась на 12%".

Аналітики, у свою чергу, також звітують про загальне зростання вартості новорічного столу.

Як підрахували у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", новорічне меню з традиційних страв для столу середньостатистичної родини з чотирьох осіб обійдеться у близько 3594 грн. У порівнянні з минулим роком це приблизно на 20-25% дорожче.

Основні категорії:

• "Олів’є" – 384 грн;

• "Оселедець під шубою" – 168 грн;

• М’ясні продукти (2,850 кг) – 1029 грн;

• Овочі – 496 грн;

• Фрукти – 254 грн.

Втім, варто розуміти, що стіл за 3600 грн є бюджетним варіантом. Наприклад, якщо сім’я полюбляє делікатеси, то в цьому випадку варто буде заплатити додатково від 740 грн (що, звісно, також є доволі скромною оцінкою). "Стелі" новорічного бюджету майже не існує – фінальна ціна залежить від вибору конкретних товарів та навіть мережі, у якій робитимуться закупи.

У свою чергу, за підрахунками Інституту, різдвяний стіл обійдеться українцям у трохи більше ніж 1300 грн, що виглядає доволі оптимістично, але пояснюється тим, що канонічна різдвяна вечеря складається з 12 пісних страв, а тому виключає витрати на м’ясо, яйця та інші продукти тваринного походження. У порівнянні з минулим роком зростання склало більш ніж 40%, повідомляють аналітики. Це спричинено, зокрема, здорожчанням традиційної для Різдва пшеничної куті, а також риби та борщу.

Загалом, зростання цін напередодні зимових свят є доволі передбачуваним. Не варто забувати, що на кінець року ціни на продукти харчування завжди зростали – особливо це стосувалося овочей, м’яса та яєць. Просто цьогоріч здорожчання виявилося більш карколомним за рахунок скорочення виробництва, дефіциту робочі сили та перебоїв у електропостачанні. Свій вплив також чинить і девальвація національної валюти, що тисне на імпорт.

Якщо зазначені ціни виявляються для вашого бюджету занадто "кусючими", радимо замінювати дорогі продукти "простішими" аналогами та, можливо, скоротити перелік делікатесів на столі. Проте нехай ці незручності не псують ваш святковий настрій, адже в умовах війни українцям й без того вистачає турбот.

УНІАН бажає вам смачної Куті та радісних свят!

Ілля Ведмеденко