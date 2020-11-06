На тижні, що минає, ціни на огірки варіюються від 25 до 33 гривні/кілограм, на картоплю - 5,5-7,50 гривні/кілограм.

Ціни на тепличні огірки в Україні за останній тиждень (2-6 листопада) зросли у два і більше рази, а картопля подорожчала на 10%.

Читайте такожЄвросоюз відмовився забороняти назву "вегетаріанська ковбаса"

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

"До кінця тижня, що минає діапазон оптових цін на короткі горбкуваті огірки в Україні вже становив 25-33 гривні/кілограм, тоді як попередній тиждень завершився діапазоном цін на нижчому рівні, 10-18 гривень/кілограм", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, подорожчання відбулося через скорочення пропозиції тепличних огірків на українському ринку. Найближчим часом очікується прибуття в Україну перших в цьому сезоні оптових партій тепличних огірків з Туреччини.

"Прогнозована ціна на дану продукцію в Україні може варіюватися в діапазоні 27-28 гривень/кілограм. Тобто новий сезон імпортних тепличних огірків в Україні можна офіційно вважати відкритим", - йдеться в повідомленні.

Подорожчання картоплі

Крім того, на тижні, що минає в Україні подорожчала картопля. Експерти пояснюють це високим попитом з боку оптових компаній і скороченням пропозиції картоплі на ринку у зв'язку із завершенням збиральної кампанії в господарствах населення.

"На сьогодні виробники пропонують картоплю до продажу по 5,50-7,50 гривні/кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - наголошується в повідомлення.

Експерти зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, у зв'язку з чим наступного тижня фермери можуть в черговий раз підвищити ціни.

При цьому картопля в Україні все ж коштує в середньому на 23% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Що цьому передувало

Українські картоплярі в серпні-вересні відставали від нормальних темпів збирання картоплі через посушливу погоду.

На думку директора ТОВ "Агріко Україна" Миколи Гордійчука, це може спровокувати зростання імпорту картоплі у 2020 році.

Україна у 2019 році збільшила імпорт картоплі, переважно з Росії, в 43 рази – до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна