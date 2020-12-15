Найближчим часом в Україні переважатиме температура, близька до нуля, що не дозволить кірці зруйнуватися.

Крижана кірка на полях, що утворилася в другій декаді грудня, створює загрозу посівам озимих зернових під урожай 2021 року.

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Про це повідомляють аналітики УкрАгроКонсалт.

"Після крижаного дощу в північній і східній частині України на полях утворилася крижана кірка, яка становить потенційну загрозу для посівів озимих культур. Кірка перешкоджає диханню рослин і підвищує ймовірність загибелі рослин у разі, якщо збережеться на тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами, найближчим часом будуть переважати температури близько нуля градусів, що не дозволить кірці зруйнуватися. У разі, якщо прогнози виправдаються і кірка збережеться понад чотири тижні, це може привести до загибелі значної частини посівів.

Що цьому передувало

За даними громадської спілки "Аграрний союз України", втрати сільгоспвиробників України через посуху і заморозків у 2020 році можуть досягти 118 мільярдів гривень.

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Автор: Ганна Нагорна