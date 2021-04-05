Великодній кошик цього року подорожчає на 15%. Економісти прогнозують суттєве подорожчання продуктів у квітні-травні.
Про це повідомляє ТСН.uа.
Читайте такожВеликодній кошик-2020: у скільки українцям з різних областей обійдеться свято
Відповідно, вартість основних виробів великоднього кошика також збільшиться.
Враховуючи ціни, які є на початок квітня, кошик обійдеться українцям мінімум у 850 гривень.
Йдеться про паску, ковбасу, буженину, сало, сир та яйця. Якщо ж додати до кошика зелень, фрукти, солодощі та вино, то вартість великоднього кошика може перевищити тисячу гривень.
Скільки коштував Великодній кошик рік тому
У 2020 році був складений рейтинг вартості великоднього кошика по областях України. Найдешевший кошик був у Тернопільської області - 683 грн, а найдорожчий - 876 грн - у Києві.
Вартість великоднього кошика на сході коливалася в межах 713-812 грн. У Запорізькій області він обійшовся в 713 грн, у Дніпропетровській - 729 грн, у Донецькій - 770 грн, а в Луганській області - 778 грн. Найдорожчим у регіоні був продуктовий набір у Харківській області-812 грн.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram