Економісти прогнозують суттєве подорожчання продуктів.

Великодній кошик цього року подорожчає на 15%. Економісти прогнозують суттєве подорожчання продуктів у квітні-травні.

Про це повідомляє ТСН.uа.

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Відповідно, вартість основних виробів великоднього кошика також збільшиться.

Враховуючи ціни, які є на початок квітня, кошик обійдеться українцям мінімум у 850 гривень.

Йдеться про паску, ковбасу, буженину, сало, сир та яйця. Якщо ж додати до кошика зелень, фрукти, солодощі та вино, то вартість великоднього кошика може перевищити тисячу гривень.

Скільки коштував Великодній кошик рік тому

У 2020 році був складений рейтинг вартості великоднього кошика по областях України. Найдешевший кошик був у Тернопільської області - 683 грн, а найдорожчий - 876 грн - у Києві.

Вартість великоднього кошика на сході коливалася в межах 713-812 грн. У Запорізькій області він обійшовся в 713 грн, у Дніпропетровській - 729 грн, у Донецькій - 770 грн, а в Луганській області - 778 грн. Найдорожчим у регіоні був продуктовий набір у Харківській області-812 грн.

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Автор: Олена Коваленко