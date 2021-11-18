Найбільший імпортер українських олійних – Німеччина.

За 9 місяців поточного року Україна експортувала олійних культур на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року - на суму 1,409 млрд доларів.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"За результатами дев’яти місяців поточного року панівну позицію за обсягами експорту товарів цієї групи посідає ріпак. Його продали за кордон 1,7 млн тонн на суму 1 063 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшим імпортером вітчизняних олійних культур є Німеччина. За січень-вересень 2021 року ця країна закупила українських олійних на суму 308 млн дол., що становить 21,5% від загального експорту цієї продукції.

Читайте такожЗелена зрада: вперше в історії Україна почала імпорт тепличних огірків з РосіїТакож повідомляється, що сумарно експорт Україною олійних культур до таких країн, як Бельгія, Пакистан, Нідерланди, Франція, Білорусь та Туреччина, склав 70%.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців 2021 року Україна експортувала різних олій на 4,7 млрд дол. (на 18% більше, ніж за аналогічний період попереднього року). Найбільш популярна олія – соняшникова, її продали на 4,3 млрд дол.

Зазначається, що основним імпортером українських жирів та олій є Індія (доля експорту цієї продукції - 28%).

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2021 року Україна збільшила виручку від експорту зернових і зернобобових на 15% (до 7,8 млрд дол.) проти показників за аналогічний період 2020 року.

Автор: Альона Кириченко