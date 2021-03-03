У грудні минулого року екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка призначили міністром агропромислового комплексу.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Сергія Завадського тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

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Також на сьогоднішньому засіданні уряд призначив Олега Пілата заступником голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а Геннадія Данішевського - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Що цьому передувало

21 грудня 2020 року Кабінет Міністрів звільнив Романа Лещенка з посади голови Держгеокадастру у зв'язку з обранням його міністром агропромислового комплексу. Тимчасовим головою Держгеокадастру тоді був призначений Олексій Пінчук.

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Автор: Дмитро Шварц