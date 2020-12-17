Призначення Лещенка підтримали 242 депутати.

Верховна Рада України підтримала призначення нинішнього голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

"За" проголосували 242 депутати.

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Кандидатуру Лещенко на посаду глави майбутнього аграрного міністерства запропонував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відомо про Романа Лещенка

Роману Лещенку 32 роки. Він народився в 1988 році в селі Нагірна Жашківського району Черкаської області в родині фермерів.

Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права.

З 2007 року працював у компанії OSG Group, обіймав посаду головного юридичного консультанта холдингу, у 2013 році — зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український Аграрний центр".

З 2013 року викладає в університеті.

З жовтня 2019 року до 10 червня 2020 року був уповноваженим президента із земельних питань.

10 червня 2020 року Лещенко був призначений головою Держгеокадастру України.

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Автор: Ганна Нагорна