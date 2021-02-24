Вартість гектара землі в перший рік після відкриття ринку буде коливатися в межах 1-2 тисяч доларів.

Вартість гектара землі в перший рік після відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні коливатиметься в межах 1-2 тисяч доларів, але більш точну цифру можна буде назвати після формування попиту і пропозиції на ринку.

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Таку думку висловили експерти в ході прес-конференції в УНІАН "чи готові українці продавати та купувати землю?".

"Зараз серед експертів і представників бізнесу немає чіткого розуміння, яка буде ціна гектара. Очікування - на рівні 1,5-2 тисячі доларів. Але навіть якщо покупець готовий буде заплатити 2 тисячі доларів, це не означає, що продавець отримає таку суму, адже з'являться податки, про які мало хто згадує. Також, наприклад, постане питання з субсидіями - власник паю може її втратити, коли отримає велику суму за свою землю, і може передумати щодо її продажу", - сказав член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.

Аналітик і головний редактор видання AgroPolit Наталія Білоусова підкреслила, що з 1 липня поточного року ринок землі буде відкритий тільки для фізичних осіб, тобто коло покупців буде обмеженим.

"Земельні експерти називають різний діапазон цін - від 1 до 2 тисячі доларів за гектар. Але ціну визначить ринок, коли сформуються пропозиція і попит. За моїми оцінками, в перші рік-два буде продано всього до 10% земель, а це близько 2 мільйонів гектарів", - сказала вона.

Водночас вартість оренди землі теж зросте. Білоусова додала, що деякі фермери збираються підіймати орендну плату до 18%.

Як зазначив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, більшість власників паїв також не знають, скільки може коштувати їхня земля після відкриття ринку.

"Згідно з дослідженням, проведеним нашим інститутом, 78% українців вважають себе некомпетентними в цьому питанні та не можуть назвати справедливу ціну за гектар. А решта 22% дали абсолютно різні відповіді: від 1 тисячі до 1 мільйона гривень за гектар", - сказав Денисенко.

Водночас згідно з дослідженням, 51% українців вважають, що ставка орендних паїв різко виросте після запуску ринку, 26% – що виросте, але незначно.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тисяч гривень.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна