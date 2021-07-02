Кожного року ціна на землю буде зростати на 7-10%, повідомив міністр агрополітики.

У Кабінеті міністрів озвучили вартість землі. Один гектар сільскогосподарської землі в Україні наразі коштує близько 50 тис. гривень, ціна зростатиме щороку на 7-10%.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді повідомив міністр Роман Лещенко.

"Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість – близько 50 тис. гривень за гектар. Що стосується зростання вартості, по нашим оцінкам, воно становитиме 7-10% щороку. Українська земля є недооціненою, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни, а саме: рекордне зростання на світових ринках цін на сільськогосподарську продукцію", – сказав Лещенко.

При цьому міністр зазначив, що Мінагрополітики радить не поспішати з продажем землі.

Читайте такожЦена на сахар в Украине сегодня в два раза выше, чем в Европе – участник рынка"Не варто поспішати розпоряждатися своєю власністю. Земля є найкращим банківським депозитом, який постійно зростатиме в ціні та приноситиме додатковий дохід від орендної плати – лише за минулий рік оренда зросла на 16% по Україні і продовжує зростати", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

Купувати сільськогосподарську землю зможуть тільки фізособи з громадянством України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Автор: Ганна Нагорна