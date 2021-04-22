Чинні норми встановлює стаття 121 Земельного кодексу.

Норми безкоштовної передачі українцям до 2 гектарів землі діють і не можуть бути скасовані.

Про це написав у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Читайте такожРинок землі в Україні запрацює не раніше 2022 року - нардеп Лабазюк

Чинні норми встановлює стаття 121 Земельного кодексу.

"Зрада про "скасування права на безкоштовні 2 га землі" скасовується. Тому що є Земельний кодекс України та чинна стаття 121 зокрема", - написав він у Telegram.

Також він розповів, що підтриманий 21 квітня урядом законопроект про консолідацію земель може розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок, повідомляє РБК-Україна.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 Закону "Про особисте сільське господарство".

"Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте сільське господарство не тільки на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, а також на несільськогосподарських землях", - заявив нардеп.

Зокрема, за його словами, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

Мокан додав, що запропонований законопроект дозволить усунути різні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земельних ділянок с/г призначення.

Що цьому передувало

Повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У лютому 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тисяч гривень.

Головні новини України та світу на ранок 22 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко