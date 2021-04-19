Сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 4,7%, а господарства населення - на 4,9%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-березні 2021 року скоротилося на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за два місяці скоротили виробництво на 4,7%, а господарства населення - на 4,9%.

Найбільше скорочення сільгоспвиробництва відбулося в Київській (на 16,6%), Запорізькій (15,5%) і Миколаївській (14,2%) областях. При цьому показники зросли в Дніпропетровській (на 15%) і Тернопільській (на 10,6%) областях.

У Держстаті зазначили, що до січня-травня розрахунки проводяться на основі даних про продукцію тваринництва, а після цього періоду - на основі даних про виробництво продукції та тваринництва, і рослинництва.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво яєць в Україні в січні-березні 2021 року скоротилося в порівнянні з таким же періодом минулого року на 13,7% – до 3,2 млрд штук, м'яса – на 6,2%, до близько 800 тис.тонн, а молока – на 4,9%, до 1,75 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна