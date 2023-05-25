Зараз Україна має лише 12 машин для розмінування, а потребує – понад 80.

В Україні вже розмінували 70 тисяч га сільгоспугідь. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, загалом 174 тисячі кілометрів квадратних України забруднені залишками російських мін та нерозірваних снарядів. Наразі, де можливо, близько двох тисяч українських та іноземних вибухотехніків розміновують ці території.

За даними відомства, від залишків російського вибухонебезпечного "сміття" сапери вже очистили 15 тисяч кілометрів доріг, залізничних колій, ліній електропередач, розмінували понад 10 тисяч осель та 70 тисяч гектар сільгоспугідь.

"До кінця 2023 року в наших планах очистити понад півтори тисячі кілометрів квадратних аграрних земель. Це, з одного боку, допоможе, уникнути поглиблення продовольчої кризи у світі, а з іншого, сприятиме стабілізації нашої економіки", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, зараз Україна має лише 12 машин для розмінування, а потребує – понад 80. Також схожа ситуація із фахівцями – їх потрібно втричі більше, ніж є.

Свириденко додала, що наразі Україна потребує допомоги ООН із навчанням піротехніків та залученням інноваційних технологій до процесу розмінування.

Замінованість територій в Україні - деталі

В лютому прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз запустить в Україні програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.

Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що для розмінування своїх територій Україні необхідно 5 тис. фахівців. За його словами, на повне розмінування України піде 30 років. Він додав, що прискорити цей процес можна за допомогою сучасних технологій.

В травні заступник глави МВС Богдан Драп‘ятий повідомив, що наразі близько 30% території України заміновано.