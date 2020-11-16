Йдеться про спеціальну техніку та обладнання, вартість яких уряд готовий відшкодувати.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства збільшило список української сільгосптехніки, купівля якої буде компенсуватися державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Зазначається, що список розширили відразу на 417 найменувань. Йдеться про спеціальну техніку та обладнання, вартість яких готовий відшкодувати уряд.

На цей час список охоплює 14573 одиниць різної техніки від 191 завода-виробника.

У міністерстві кажуть, що на практиці це означає, що державною допомогою зможуть скористатися ще більше українців.

Розподіл коштів

У листопаді 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про те, що українці зможуть брати гривневі кредити під купівлю землі за ставкою 3-5% після прийняття закону про ринок землі.

30 січня 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що державна програма за здешевленням кредитів для аграріїв в 2020 році бюджетом в 1,2 мільярда гривень буде працювати за трьома напрямками, одним з яких буде компенсація відсотків за кредитами на покупку сільгоспземель.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який повинен був спростити отримання кредитів для малих фермерів, які не мають кредитної історії.

У червні Міністерство затвердило новий розподіл коштів у розмірі 104,5 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва в грудні 2019 року та січні–травні 2020 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 3 серпня затвердило розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для компенсації суб'єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень–червень 2020 року.

6 серпня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило перерахування 47 млн грн компенсації аграрним виробникам за покупку вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Станом на 2 листопада 2020 року українським аграріям видали майже мільярд гривень дотацій на закупівлю сільгосптехніки.

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Автор: УНІАН