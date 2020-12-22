Представники Міністерства запевнили, що обсяги експорту відповідають домовленостям.

Уряд не має наміру вводити обмеження щодо експорту з України зернових та олійних культур.

Про це йшлося в ході наради Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з профільними асоціаціями, йдеться в повідомленні Української зернової асоціації.

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Представники Міністерства запевнили, що обсяги експорту відповідають домовленостям, досягнутим в рамках Меморандуму між міністерством і профільними асоціаціями, тому жодних обмежень експорту зернових і олійних уряд не ініціюватиме.

"Україна і надалі виконуватиме свої зобов'язання з експорту зерна та забезпечуватиме продовольчу безпеку у світі. Станом на 18 грудня 2020 р., за даними міністерства, Україна експортувала 23,8 млн т зернових, з них пшениці — 12,2 млн т, ячменю 3,7 млн т, кукурудзи — 7,5 млн т", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, Українська зернова асоціація зазначила, що бізнес буде продовжувати дотримуватися досягнутих домовленостей в рамках Меморандуму.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, а жита – на рівні 16 тисяч тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

Україна з початку поточного маркетингового року (мр, липень 2020 - січень 2021) станом на 11 грудня експортувала 22,89 мільйона тонн зерна, що на 3,8 мільйона тонн, або на 14,4%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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Автор: УНІАН