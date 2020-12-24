Станом на 23 грудня Україна експортувала 24,75 млн тонн зерна, що на 4,7 млн тонн менше, ніж на таку ж дату роком раніше.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 23 грудня експортувала 24,75 млн тонн зерна, що на 4,7 млн тонн, або на 16%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 12,29 млн тонн (-2,1 млн тонн у порівнянні з торішнім показником), жита - 1,7 млн тонн (-3,3 млн тонн), кукурудзи - 8,33 млн тонн (-2,6 млн тонн).

При цьому ячменю експортовано на 45 тис.тонн більше, ніж роком раніше - 3,74 млн тонн.

Експорт українського борошна відстає від торішнього показника більш ніж у два рази. До 11 грудня українські агровиробники відправили на експорт 74 тис.тонн борошна, що на 107 тис. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Хронологія подій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 млн тонн, а жита – на рівні 16 тис.тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 11 грудня експортувала 22,89 мільйона тонн зерна, що на 3,8 мільйона тонн, або на 14,4%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

22 грудня 2020 року в ході наради Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з профільними асоціаціями було прийнято рішення про те, що Україна не вводитиме обмеження на експорт зерна.

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Автор: Ганна Нагорна