Україна провела найскладнішу в історії посівну.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

Він наголосив, що уряд продовжить підтримку агросектору, який показав неймовірну стійкість. За словами Шмигаля, за місяці війни 38 тисячам аграріїв було видано 80 млрд грн.

"Завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 млн тонн продукції, а через дунайські порти України понад 10 млн тонн", - додав очільник уряду.

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Експорт зерна з України у 2022 році

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше із 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо, що реалізацію "зернової ініціативи" продовжено ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

Крім того, 26 листопада розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу у продовольстві в середньому для 90 тис. осіб.

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