Українська делегація здійснила робочий візит до ПАР.

Україна зацікавлена в нарощуванні експорту сільськогосподарської та промислової продукції на ринок Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє прес-служба міністерства.

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Повідомляється, що минулого тижня українська делегація перебувала з робочим візитом у ПАР, де пройшли переговори з місцевими міністерствами торгівлі, сільського господарства, а також бізнес-спільнотою. Також в ПАР була організована торгова місія українських підприємців.

"Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин з ПАР в торговельній та економічній сферах і збільшенні обсягів двосторонньої торгівлі. Ми вважаємо перспективним для обох країн нарощування експорту української сільськогосподарської та промислової продукції на ринок ПАР", – наводяться в повідомленні слова Качки.

Він додав, що Україна розглядає ПАР не тільки як перспективний ринок збуту, але і як хаб, через який може бути розширено присутність українських товарів у всьому регіоні Південно-Африканського співтовариства.

За даними Мінекономіки, у 2020 році товарообіг між Україною і ПАР склав 116,3 млн дол.

Що цьому передувало

За даними Держмитслужби, імпорт товарів в Україну у 2020 році зменшився в порівнянні з 2019 роком на 10,3% і склав 54,2 млрд дол., експорт українських товарів зменшився на 1,7% - до 49,2 млрд дол.

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Автор: Ганна Нагорна